В Красногорске оборудовали 12 новых «Народных троп»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Нахоженные тропинки в Красногорске, Нахабино, Петрово-Дальнем, Дмитровском прекратились в ухоженные, благоустроенные дорожки, которые приведены к стандартам: их ширина составляет не менее 2 метров, а возле дорожек установлены информационные стенды с логотипом программы «Пешком».
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