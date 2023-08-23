В Красногорске объявлена закупка для детской областной больницы

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку плазменного стерилизатора для оснащения здания ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в Красногорске» — сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.
Подрядчик, с которым будет заключён контракт, должен будет поставить 2 стерилизатора в областную больницу в 2024 году. Приём заявок уже стартовал и продлится он до 29 августа 2023 года. Начальная цена контракта 34 068 666,66 рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.
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