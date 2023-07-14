В Красногорске к началу учебного года откроется новая школа

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Строительная готовность образовательного учреждения на данный момент составляет 91%.
«Практически полностью подготовили второй и третий этаж к открытию, расставили уже всю необходимую мебель, подготовили информационные материалы. строительство идет. Есть небольшое отставание по фасадам. Дмитрий Владимирович Волков это подчеркнул, мы это понимаем и пытаемся устранить», — рассказал руководитель проекта ПИК «Ильинские луга» Илья Лебедев.
В ходе строительных работ специалисты также благоустраивают прилегающую к школе территорию. Многог внимания уделяется строительству спортивных объектов. На территории школы оборудовали футбольное поле с искусственным газоном и баскетбольную площадку. Спортивные объекты на территории школы возведены по губернаторской программе «Открытый стадион», что означает, что занятия спортом здесь будут доступны не только ученикам школы, а всех желающим жителям.
«Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Воробьева в жилом комплексе мы создаем большой современный образовательный кластер. В сентябре ожидаем открытия садика на 350 мест, параллельно ведем строительство еще одного детского сада на 200 мест, в четвертом квартале этого года начнем строительство дошкольного учреждения на 350 мест и школы на 1500 мест», — сказал глава округа Красногорск Дмитрий Волков.Читайте также:
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