В Красногорске отметили 90-летие запуска легендарной ракеты ГИРД-09

Фото: администрация г. о. Красногорск
Цветы к обелиску ракеты ГИРД-09 в посёлке Нахабино возложили глава муниципалитета Дмитрий Волков, президент Федерации космонавтики России Александр Александров, депутат Госдумы Денис Кравченко, внук легендарного конструктора Сергей Королёв и другие.
«Хочу поблагодарить каждого, кто внёс весомый вклад в освоение космического пространства. Признателен тем, кто сохраняет, чтит и продолжает дело первооткрывателей, хранит историю родного края. Ничто не сможет перечеркнуть наши достижений. Российская космонавтика была и всегда будет на самых передовых мировых позициях», – сказал Волков.С ракет ГИРД-09 и ГИРД-Х начинается летопись советских жидкостных ракет. В 1934 году доработанная ракета ГИРД 09 достигла высоты 1,5 тыс м. Сегодня историческую память хранят Московская областная общественная организация «Герои неба» и Авиамодельный клуба «ЗИГЗАГ» Нахабинской средней школы №3. А единственный в округе музей истории космоса располагается в школе №18.
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