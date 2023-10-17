В Красногорске передали бутылки с питьевой водой для участников СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Депутаты из Красногорска передали 2000 бутылок питьевой воды в госпиталь им. А.В. Вишневского для находящихся там военнослужащих. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Именно здесь лечат наших военнослужащих, участников СВО. Низкий поклон медикам! Настоящие профессионалы! На днях поступил запрос от учреждения — необходима была вода в небольших бутылках. Сегодня выполнили просьбу», - рассказал депутат МособлДумы Роман Володин.Роман Володин с с заместителем председателя Совета депутатов округа, исполнительным секретарём местного отделения партии "Единая Россия" Богданом Андрияновым и волонтерами доставили воду в отделение хирургии госпиталя.
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