В Красногорске поздравили семейную пару с 50-летием совместной жизни

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Елена Горшкова поздравила семейную пару Дубович с 50-летним юбилеем совместной жизни по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова.
«Искренне хочется, чтобы ваша семья была бесконечно счастливой, желаю взаимоуважения и понимания, душевной теплоты, гармонии, семейного уюта, достатка в доме, благополучия и трепетного отношения друг к другу. Пусть каждый день будет таким же светлым как этот праздничный день», —сказала в своей поздравительной речи заместитель главы администрации Елена Горшкова.Валентина Дубович педагог и является ветераном труда, раньше работала учителем химии и была классным руководителем в старших классах, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«Главный секрет счастья семейного поддержка и понимание со стороны мужа. Если у меня есть какой-то маленький успех, то большая половина это заслуга моего супруга», —поделилась Валентина Дубович.Владимир Филиппович является мастером спорта по футболу, он играл за Ленинградский «Динамо».
Семейная пара воспитала двух прекрасных дочерей, которые подарили им троих внуков.
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Алиса Сергиенко