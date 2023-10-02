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В Красногорске продолжается строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы»

02 октября 2023, 17:25
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорска

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорска

В мае 2022 года в рамках национального проекта «Образование» была заложена капсула в основание строительства школы на 825 мест, площадью свыше 15 000 квадратных метров.
Над объектом трудятся более 100 человек и 10 единиц техники. Идёт устройство внутренних и наружных инженерных систем, кровли, фасада, разработка котлована для устройства теплосети и т.д. На текущий момент школа готова на 38%. Об этом сообщила администрация городского округа Красногорск.

Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков отметил, что строительство идёт в хорошем темпе.


«И опережающие темпы строительства дают основания, что 1 сентября 2024 года мы откроем ее вместе с нашими родителями и ребятишками. Очень важна и та обратная связь, которую дают нам уважаемые жители. И в этом ключе ведем совместный мониторинг, учитывая все замечания и пожелания», - подчеркнул Волков.

Стоит отметить, что помимо современного здания, школа будет оснащена открытым стадионом, где по программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева смогут заниматься все желающие.

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Комлесхоз МО запускает конкурс красоты подмосковной природы
02 октября 2023, 17:57

Фото: istockphoto / Thomas Kloc

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает жителей Подмосковья принять участие в фотоконкурсе «Цвет настроения: осень».

Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.

Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки

Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.

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#комитет лесного хозяйства мо
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В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду
Депутат ГД Чаплин предупредил россиян о наказании за коммерческую баню на даче
02 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/???? ??????

Депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что на землях индивидуального жилищного строительства, садовых некоммерческих товариществ и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани. Об этом сообщает NEWS.ru.
Чаплин пояснил, что возведение такой постройки допускается только для личных нужд. Если такая постройка не является капитальным сооружением, то его можно не регистрировать.

«Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населенных пунктов. А вот соседей по дачному участку, которые вдруг решили организовать бизнес даже только для членов СНТ, могут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка», — приводит слова депутата NEWS.ru.

По словам Чаплина, для физических лиц размер штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, не ниже десяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 1 до 1,5%, не ниже, чем двадцать тысяч рублей. Для юридических лиц и председателей СНТ — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже ста тысяч рублей.

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#мо
#конкурс
#бизнес
#снт
#дачники
#депутат
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Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
02 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/V-art

Жители Одессы проголосовали против переименования площади имени русского писателя Льва Толстого, которую в рамках декоммунизации хотят назвать в честь основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом пишет местное издание «Думская», ссылаясь на итоги голосования.
«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», - говорится в сообщении.

Напомним, на Украине начали сносить советские памятники и переименовывать улицы еще в 2015 году. Именно тогда в стране приняли закон о декоммунизации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

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#памятники
#владимир путин
#президент
#закон
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В эфире «России-1» заявили, что угнавший вертолет Кузьминов не доживет до суда
02 октября 2023, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Бойцы ГРУ (Главного разведывательного управления) считают, угнавший вертолет Ми-8 Максим Кузьминов не доживет до суда. Об этом спецназовцы заявили в интервью для телеканала «Россия-1».
Напомним, 9 августа 2023 года капитан ВКС России Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8, чтобы передать его в руки ВСУ. Операция «Синица» разрабатывалась украинской стороной около полугода и привела не только к потере вертолета, но и двух сослуживцев Кузьминова, который не согласились перейти на вражескую сторону. 

«Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», - заявил один из ГРУшников.  

Военные также отметили, что «до суда Кузьминов не доживет».

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#операция
#военные
#вкс
#вертолёт
#всу
#ми-8
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Детсад в красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроят до конца года
02 октября 2023, 17:38

Фото: администрация г. о. Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку детского сада в ЖК «Пятницкие кварталы» и пообщался с жителями деревни Сабурово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На территории жилого комплекса, помимо школы, возводится детский сад на 310 мест. Сейчас его готовность составляет почти 70%. Это ещё один образовательный объект, который с нетерпением ждут дети и их родители, живущие в микрорайоне.

Все работы завершатся до конца этого года, а открытие планируется в первом квартале 2024-го, сообщил руководитель проекта «2Б» Дмитрий Плющ
«При строительстве садика используются современные материалы – клинкерная плитка, фиброцементные панели, энергосберегающие стеклопакеты, передовые системы отопления и вентиляции. На площади более 4 тыс кв м разместятся музыкальный и актовый зал, пищеблок, прачечные и пассажирский лифт», – сказал Плющ.
В садике создадут 12 групп, в том числе две ясельные. Каждая группа будет иметь свою игровую зону с теневым навесом и малыми формами для развития малышей. Безопасность обеспечит прорезиненное напольное покрытие.   

На стройплощадке вместе с детьми присутствовали родители будущих воспитанников. Они одними из первых увидели учреждения, в которые будут ходить их дети, и выразили свои пожелания. 

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#красногорск
#дмитрий волков
#детский сад
#детсад
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Украинского олигарха Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов
02 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорится в соответствующем документе, опубликованном в открытом доступе.
«Коломойский* Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР», - сообщается в документе Росфинмониторинга. 

По информации из открытых источников, Коломойский* – основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2020) с состоянием в 1 млрд долларов.

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*Признан экстремистом на территории РФ
#украина
#бизнес
#террористы
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Экстренную социальную помощь в Подмосковье можно оформить электронно
02 октября 2023, 17:24

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Если у жителя возникла трудная жизненная ситуация, он может рассчитывать на социальную помощь от правительства региона.
Узнать подробнее о сумме выплаты можно на сайте.  

«Ещё одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную соцпомощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Такую выплату гражданин может получить один раз в год. 

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До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей.

В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде.

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#льготы
#выплаты
#мфц
#жители
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#дома
#людмила болатаева
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В Мытищах построили детсад на 250 мест
02 октября 2023, 17:21

Фото: Главгосстройнадзор МО

В мытищинском микрорайоне 25А завершили строительство детского сада на 250 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который выдал зданию заключение о соответствии проектной документации.
Детсад рассчитан на 12 групп. Площадь здания составляет 3,6 тыс кв м. В нём предусмотрен медицинский блок, где будут работать логопед и психолог. Есть пищеблок, зал для музыкальных занятий, спортзал, а также административные помещения. 
 
На прилегающей территории установили теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, провели благоустройство и озеленение.
 
Новый объект построен на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Застройщиком выступала администрация городского округа.
 
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В ЖК «Митино О2» открыли детсад на 235 мест



#главгосстройнадзор мо
#строительство
#детский сад
#детсад
#мытищи
#московская область
#подмосковье
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Подмосковным пенсионерам провели урок финансовой грамотности
02 октября 2023, 17:08

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Для участников областной программы «Активное долголетие», представителей местного отделения Всероссийского общества слепых и общества инвалидов состоялся урок финансовой грамотности.

Урок финансовой грамотности был приурочен ко Дню бабушек и дедушек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Представители Орехово-Зуевского филиала Сбербанка Екатерина Поликарпова и Ирина Белохвост рассказали подмосковным пенсионерам об удобствах при использовании банковских карт и мерах предосторожности при этом. 

«Не переводите никуда деньги — простая истина, которая поможет сохранить ваши средства в целостности и сохранности», — рассказали спикеры мероприятия пенсионерам. 


Также, спикеры рассказали о частых уловках мошенников и предостерегли пенсионеров от попадания на эти уловки.

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