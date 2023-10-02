В Красногорске продолжается строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорска
Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков отметил, что строительство идёт в хорошем темпе.
Стоит отметить, что помимо современного здания, школа будет оснащена открытым стадионом, где по программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева смогут заниматься все желающие.
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