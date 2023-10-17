В Красногорске прошла акция «Чистый лес»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В селе Николо-Урюпино городского круга Красногорск состоялась акция «Чистый лес» по поддержке лесов Подмосковья в благоприятном виде. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сегодня мы с местными жителями, с членами нашей партии, с нашими единомышленниками наводим порядок вдоль тропинки, которой пользуются жители, как для прогулок, так и для того, чтобы добираться до железнодорожной станции МЦД «Аникеевка». Это акция, в том числе прививает бережное отношение к лесным массивам и окружающей среде», – рассказал депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.
В мероприятии приняли участие более 50 человек из жители жилого комплекса «Лесобережный» и сторонники партии «Единая Россия». в порядок была приведена территория рядом с тропинкой, и вывезены поваленные деревья.
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