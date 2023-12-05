В Красногорске прошла отчётно-выборная конференция региональных студотрядов

Фото: Антон Чернов
В Красногорске прошла вторая отчётно-выборная конференция региональных студенческих отрядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие прошло 4 декабря в Доме Правительства Московской области.
На конференции переизбрали руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов и подвели итоги работы области за 2023 год.
Стоит отметить, что по итогам конференции новым руководителем Московского областного регионального отделения на ближайшие 3 года был избран Павел Ковалев.
Кроме этого, за 2023 год реготделение Подмосковья вошло в топ-10 лучших региональных отделений страны из всех регионов, а также стало первым в ЦФО среди 18 регионов.
Читайте также:
День волонтёра в 2023 году: история торжества, как отмечать
Подмосковные колледжи вошли в ТОП-20 конкурса «Большая перемена»
В Наро-Фоминском городском округе проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ»
На конференции переизбрали руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов и подвели итоги работы области за 2023 год.
«Ваши результаты и победы – заслуга каждого из вас, каждого человека, который входит в состав российских студенческих отрядов. Огромное спасибо за вашу большую работу, за вашу вовлеченность, вашу честность, вашу искренность - и от меня, и от Правительства Московской области, и лично от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. <…> Мы со своей стороны всегда вас поддерживали, и будем поддерживать дальше. Вместе с вами мы сильнее, мудрее, и можем сделать много хороших, полезных дел на благо Подмосковья», - подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что по итогам конференции новым руководителем Московского областного регионального отделения на ближайшие 3 года был избран Павел Ковалев.
Кроме этого, за 2023 год реготделение Подмосковья вошло в топ-10 лучших региональных отделений страны из всех регионов, а также стало первым в ЦФО среди 18 регионов.
Читайте также:
День волонтёра в 2023 году: история торжества, как отмечать
Подмосковные колледжи вошли в ТОП-20 конкурса «Большая перемена»
В Наро-Фоминском городском округе проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ»
Мира Полтева