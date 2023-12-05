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В Красногорске прошла отчётно-выборная конференция региональных студотрядов

05 декабря 2023, 11:21
Фото: Антон Чернов

Фото: Антон Чернов

В Красногорске прошла вторая отчётно-выборная конференция региональных студенческих отрядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Мероприятие прошло 4 декабря в Доме Правительства Московской области.

На конференции переизбрали руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов и подвели итоги работы области за 2023 год.


«Ваши результаты и победы – заслуга каждого из вас, каждого человека, который входит в состав российских студенческих отрядов. Огромное спасибо за вашу большую работу, за вашу вовлеченность, вашу честность, вашу искренность - и от меня, и от Правительства Московской области, и лично от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. <…> Мы со своей стороны всегда вас поддерживали, и будем поддерживать дальше. Вместе с вами мы сильнее, мудрее, и можем сделать много хороших, полезных дел на благо Подмосковья», - подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

Стоит отметить, что по итогам конференции новым руководителем Московского областного регионального отделения на ближайшие 3 года был избран Павел Ковалев.

Кроме этого, за 2023 год реготделение Подмосковья вошло в топ-10 лучших региональных отделений страны из всех регионов, а также стало первым в ЦФО среди 18 регионов.

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#конференция
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Конкурс научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ» пройдет в Нижнем Новгороде
05 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/flukyfluky

С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.
Отмечается, что конкурс «МУЛЬТПРОМ» является самостоятельным проектом Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». Данный конкурс способствует поддержке и развитию молодежного научно-технического творческого процесса и промышленной профориентации, а также является крупнейшей коммуникационной площадкой с уникальным форматом взаимодействия специалистов ведущих организаций и участников из разных стран.

Оценивать проектные работы будет экспертное жюри из числа специалистов ведущих анимационных студий, крупных научных и промышленных организаций, а также различных образовательных и профориентационных центров. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 31 декабря этого года на сайте, а также отправив письмо на электронную почту info@otwinta.com

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«Украл сам у себя»: за что бывшему российскому министру грозит 19,5 лет тюрьмы
Гособвинение запросило для экс-министра Абызова 19,5 года колонии
05 декабря 2023, 11:23

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сторона обвинения просит суд назначить бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Редакция «Радио 1» расскажет, за что арестован чиновник, как он создал преступное сообщество и почему не признает свою вину.

Министр Абызов: за что арестован


Михаил Абызов занимал должность в российском правительстве с 2012 по 2018 годы. Министр попал в поле зрение правоохранителей из-за подозрения в хищении денежных средств и их выводе за рубеж. В 2019 году чиновник был задержан, с тех пор он находится в СИЗО.

Абызову выдвинули обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Следствие установило, что экс-министр вывел 4 млрд рублей на иностранные счета, при этом действовал совместно со
своими сообщниками.

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Следствие установило, что министр вместе с другими членами преступного сообщества, заключали фиктивные сделки по завышенной стоимости, с целью завладения денежными средствами энергетической компании. Таким образом, им было присвоено 32,5 млрд рублей. 

Абызов погасил долг


Адвокат заявил, что Абызов в настоящее время выплатил в государственный бюджет более 20 млрд рублей. Правозащитник также рассказал, что в отношении бывшего министра открыто исполнительное производство, в рамках которого, его подзащитный должен внести еще 11 млрд и 120 млн рублей. Адвокат добавил, что свою вину чиновник по-прежнему не признает.

Прежде на суде Абызов заявил, что являлся владельцем 95,5% акций энергетической компании, денежные средства которой были присвоены незаконным путем.

 «То есть я украл сам у себя», — заявлял бывший министр.

Прокурор потребовал 19,5 лет колонии для Абызова


На очередном судебном заседании по делу Абызова, сторона обвинения запросила для фигуранта 19,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений. По мнению прокурора, вина Абызова полностью доказана.

Помимо наказания, связанного с лишением свободы, обвинение просит взыскать с экс-министра штраф в размере 470 млн рублей, а также лишить его ранее присвоенной награды – ордена Дружбы.


Что известно про Абызова?


Михаил Абызов начинал свой трудовой путь в должности разнорабочего в типографии. Тогда его семья нуждалась в деньгах, так как его отец  скоропостижно скончался. Одновременно с работой будущий министр учился в Москве на математическом факультете в МГУ. Еще будучи студентом, Абызов создал свою первую фирму, которая специализировалась на торговле вещами из Турции.

Через некоторое время бизнесмен открыл еще несколько видов деятельности. В середине 1990-х годов Абызов уже руководил топливно-энергетической компанией. В 2011 году по предложению главы государства, Абызов возглавил проект «большого правительства», а после стал советником Дмитрия Медведева.

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В 2018 году по версии Forbes министр стал одним из самых богатых людей в России. Его состояние оценивалось в $600 млн.

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#обвинение
#следствие
#министр
#сизо
#россия
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В РФ с 1 по 15 декабря пройдет II Всероссийский цифровой диктант
05 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

С 1 по 15 декабря в России будет проведен II Всероссийский цифровой диктант. Организаторами мероприятия выступают Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, а также Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при поддержке Министерства цифрового развития, связи, и массовых коммуникаций РФ.
Цифровой диктант проводится для того, чтобы повысить уровень цифровой грамотности широкого круга населения страны, в том числе студентов, государственных служащих, лиц, работающих в  коммерческих организациях, в области защиты конфиденциальных данных. На фоне активизировавшихся телефонных мошенников и все новых способах обмана граждан, к которым они прибегают,  будет также проведен тщательный разбор типичных ситуаций и угроз, с которыми сталкиваются пользователи при обработке персональных данных в цифровой области.

Мероприятие будет проведено в период с 1 по 15 декабря 2023 года на официальном ресурсе Правительства Алтайского края. Его адрес: https://poll.alregn.ru/. Перед тем, как пройти Цифровой диктант, его участникам следует авторизоваться через ЕСИА. Авторизация необходима для последующего формирования отчетной статистики по итогам проведения Цифрового диктанта и изготовления именного сертификата. При этом будут зафиксированы данные для указания пола, возраста, региона проживания, а также фамилия, имя и отчество участника. Обработка предоставленных данных участников Цифрового диктанта будет проводиться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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#студенты
#диктант
#данные
#работники
#обработка
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«Высокоточные комплексы» досрочно выполнили ГОЗ на поставку ЗРПК «Панцирь» в 2023 году
05 декабря 2023, 10:48

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Об этом сообщили в телеграм-канале холдинга «Высокоточные комплексы».
Сообщается, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет. Результаты применения «Панцирей» продемонстрировали правильность внедрения доработок.

Отмечается, что на данный момент тульское предприятие продолжает осуществлять выпуск зенитных ракетно-пушечных комплексов сверх графика.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Образец лодки был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. 

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#комплекс
#предприятие
#кадры
#разработка
#минобороны рф
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Объявленный в розыск основатель «Тануки» вышел на связь
Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов заявил, что находится в Лондоне
05 декабря 2023, 10:12

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Ресторатор Александр Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу, находится в Лондоне. Об этом Орлов сообщил в беседе с Forbes.kz.
Сообщается, что Орлов находится в Лондоне по причине открытия ресторана греческой кухни Gaia. Также он добавил, что новое заведение планируется открыть и в Гонконге.

По его словам, из всех собственных российских проектов он вышел. Ресторатор заключил, что возбуждение уголовного дело стало для него крайне неожиданным.

Напомним, в ноябре стало известно, что основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова объявили в международный розыск. Такая мера связана с причинением ресторатором имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В суде добавили, что дата рассмотрения ходатайства ещё не назначена.

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#предприниматель
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Мытищинские юнармейцы стали лауреатами форума «Патриот – это Я»
05 декабря 2023, 09:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Юнармейцы из Мытищ стали лауреатами всероссийского форума «Патриот – это Я». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
В форуме приняли участите свыше тысячи юнармейцев со всей страны.

В рамках мероприятия мытищинская команда «Медиа-Ю» представляла стенд «Фотозона Юнкор», на котором были размещены фотографии и работы юнармейцев на Всероссийских соревнованиях.

Награды всероссийского форума «Патриот – это Я» получили юнармейцы мытищинской школы № 3 за свои достижения. Знаком «Юнармейская доблесть» 3 степени наградили Екатерину Королёву, Дарью Смыслову, Александра Карсунцева и Владимира Свитова за активное участие в слёте «Пост № 1».

Стоит отметить, что на форуме торжественно наградили подмосковных корреспондентов, которые победили в конкурсе «Спецкор» на «Слёте активистов Часовых Постовиков».

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#награды
#медиа
#страны
#мероприятия
#патриот
#юнармия
#подмосковье
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Стилист Герман назвала тренды зимы 2024 года
05 декабря 2023, 09:00

Фото: IStock/AnnaStills

В моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, кружево и трикотаж. Как правильно сочетать это между собой и не прогадать с трендом, в эфире «Радио 1» рассказала стилист Марина Герман.
В этом сезоне трикотажные вещи особенно популярны, отмечает эксперт в сфере моды. Особой популярностью пользуются тёплые платья плотной вязки.
«Если у нас платье-свитер плотной вязки, это может быть и мини модель. А если мы хотим длинное платье, то это может быть платье-водолазка, которую мы можем сочетать с оверсайз жакетом, так как многослойность у нас по-прежнему актуальна», — отметила Марина Герман.
Также в магазины возвращаются джинсы скини с низкой посадкой. Но носить их нужно аккуратно, чтобы не провалиться в прошлое. По словам стилиста, в этом сезоне лучше выбирать тёмные скини, которые можно будет сочетать с объёмным верхом и правильной обувью.
«У нас также актуальны багги – это широкие джинсы на низкой посадке. Но они не для всех. Их можно сочетать с обувью на каблуке и обтягивающим верхом, чтобы не казаться тумбочкой, так как они действительно прибавляют объём. Также можно смело надевать прямые брюки», — добавила собеседница.
Стилист также призвала выбирать только актуальные модели, опираться на ассортимент в магазинах. Она напомнила, что не все вещи из прошлого подойдут под сегодняшний стиль.
«Я бы убрала гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти. Я бы убрала прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, но использовала бы их как первый слой объёмного образа и убрала бы пуховики с меховой опушкой по периметру капюшона, а также с ремнём на талии», — добавила Марина Герман.
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#стилист
#стиль
#одежда
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«Известия»: 40% релокантов вернулись в Россию
05 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/macky_ch

Около 40% релокантов, которые покинули страну в 2022 году, решили вернуться в Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Финион».
«Около 40% релокантов решили вернуться в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением вида на жительство (ВНЖ) в других странах. Обратно едут из-за ужесточения условий получения документов и трудностей с заработком, полагают эксперты», — говорится в публикации.

Отмечается, что это хороший знак для экономики из-за нехватки кадров в РФ.

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Россиянам объяснили, можно ли заставить такси подешеветь
Доцент Попов: Цены на такси не снизятся из-за административных мер
05 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Юрист Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы с помощью административных мер невозможно. Об этом пишет «Прайм».
«Сфера таксомоторных перевозок при попытке государства жестко регулировать цены в значительной части уйдет в тень, что полностью противоречит государственной политике», — цитирует агентство слова собеседника.

Попов добавил, что для повышения тарифов у перевозчиков есть экономические основания — кроме общего ускорения инфляции и роста ставок по автокредитам, это также законодательные изменения, вступившие в силу в сентябре. Так, в России ужесточили требования к водителям и агрегаторам. Теперь за сотрудничество с нарушениями они несут материальную ответственность.

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