В Красногорске прошла пресс-конференция советников директоров по воспитанию

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Доме Правительства Московской области прошла пресс-конференция советников директоров по воспитанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках конференции советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Всероссийского проекта «Навигаторы детства» и руководитель Регионального ресурсного центра «Навигаторы детства» Подмосковья Святослав Громов обсудили наработки специалистов и проблемы,
которые появились с начала работы центра.
Стоит отметить, что на конференции советников попросили уделять больше внимания в работе с детьми,которые состоят на внутришкольном учёте и учёте КДН. Специалисты должны постараться максимально вовлекать их в культурно-творческую деятельность
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которые появились с начала работы центра.
«<…> С 1 сентября 2023 года должность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями появилась в 51 учреждении СПО Московской области. Это позволит выпускникам девятых классов продолжить активную деятельность в медиаклубах, туристских клубах, спортивных клубах при получении профессии. <…> Данная программа уже реализуется, но важно вывести ее на новый уровень. <…>В связи с этим, «Школа молодого советника» активно начнет работу с Нового года. Важно создать программу по методическому и информационному обеспечению советников по воспитанию, которые хотят привлечь к своим социальным проектам грантовую поддержку. Одной из главных целей является создание благоприятной среды для развития, где они могут полноценно реализовать свой потенциал и интересы<…> », — отметил Святослав Громов.
Стоит отметить, что на конференции советников попросили уделять больше внимания в работе с детьми,которые состоят на внутришкольном учёте и учёте КДН. Специалисты должны постараться максимально вовлекать их в культурно-творческую деятельность
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Мира Полтева