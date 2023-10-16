В Красногорске прошла встреча с многодетными ветеранами СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В красногорском филиале «Защитники Отечества» состоялась встреча с многодетными ветеранами СВО в рамках праздника «День отца». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Очень рады, что наши уважаемые ветераны откликнулись на наше приглашение. Такие встречи помогают узнать, что волнует ребят. Сегодня взяли в проработку несколько вопросов», - сказала руководитель филиала Государственного фонда “Защитники Отечества” в Московской области Ольга Ермакова.На мероприятии рассказали о работе фонда и поздравили с праздником всех присутствующих гостей с днем отца.
Читайте также:
Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска
В сфере образования Красногорска работают более 4,5 тыс педагогов
Глава городского округа Красногорск встретился с семьями военнослужащих СВО
Мира Полтева