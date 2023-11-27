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В Красногорске прошёл концерт в честь Дня матери

27 ноября 2023, 12:43
Фото: администрация г. о. Красногорск

Фото: администрация г. о. Красногорск

В доме культуры «Подмосковье» прошёл торжественный концерт по случаю Дня матери. Женщин поздравил с праздником глава городского округа Дмитрий Волков, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечая особую роль женщины в истории, он назвал материнство особым даром. Волков подчеркнул, что именно мама является для каждого из нас главным человеком на Земле.

Почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены жительницы округа, в том числе мамы участников СВО и многодетные матери. Свои поздравления со сцены передали представители депутатского корпуса и красногорского духовенства.


Ярким и запоминающимся подарком стали выступления артистов, отметили в пресс-службе.

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#московская область
#подмосковье
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Адвокат призвал опоздавших из-за снегопада на работу подать в суд на коммунальщиков
Адвокат Захидов: Пострадавшие от снегопада могут подать в суд на коммунальщиков
27 ноября 2023, 12:25

Фото: IStock/kenkonj

В Москве прошёл самый мощный за последние 40 лет снегопад. На дорогах утром скопились восьмибалльные пробки, местные жители жаловались в социальных сетях на нечищеные дорогие и массовые опоздания на работу из-за транспортного коллапса.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил в беседе с «Радио 1», что каждый гражданин может подать в суд на коммунальные службы города за неисполнение обязанностей. В этом случае с дорожных служб можно стребовать компенсации морального вреда.
«Чистить дороги нужно начинать в шесть утра, а не в час дня, когда поток машин на дороге большой. Если транспортники озаботились коллапсом только днём, это однозначно говорит о ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей», — сказал Захидов.
Адвокат отметил, что прилечь к ответственности можно департамент транспорта Москвы, ГБУ «Жилищник» и даже мэрию. В других субъектах нужно писать заявление в адрес дорожных служб, которые отвечают за уборку города.
«Те люди, которые сегодня опоздали на работу по причине коллапса на дорогах, имеют право подать в суд на компенсацию морального вреда на транспортные службы. С них можно взыскать денежные суммы, которые могут быть удержаны работодателем за опоздание на работу по причине транспортной неразберихи, то есть это квартальные, премиальные надбавки», — отметил Алишер Захидов.
В качестве доказательств в суд можно предъявить видео и фото неочищенных дорог, сообщения средств массовой информации, справку из метеорологического центра.

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#суд
#дороги
#адвокат
#компенсации
#коммунальные службы
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В Волоколамске 120 единиц техники устраняют последствия «чёрной метели»
27 ноября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамском округе 120 единиц техники и более 150 дворников борются с последствиями так называемой «чёрной метели». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Ночной снегопад, который прошел в Подмосковье, считается самым мощным за последние десятилетия. «Чёрная метель» —это циклона, который пришел в Московскую область с Чёрного моря.

«Постепенно территорию расчищаем от снега. Работы не останавливаются ни на минуту. Особое внимание — маршрутам общественного транспорта», — отметила временно исполняющая главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Стоит отметить, что коммунальные службы Волоколамска приводят в порядок 67 км муниципальных дорог. Также около 550 км региональной сети расчищают от снега областные службы.

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#подмосковье
#благоустройство
#снегопад
#метель
#коммунальные службы
#волоколамск
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Никакого алкоголя: гороскоп для всех знаков зодиака с 27 ноября по 3 декабря
27 ноября 2023, 11:50

Фото: IStock/cagkansayin

Неделя начинается с Полнолуния в Близнецах. Оно состоится в понедельник 27 ноября. О том, как это отразится на всех знаках зодиака, «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
В этот день необходимо беречь здоровье, лучше воздержаться от алкоголя. Важно выспаться. В спортивных тренировках надо избегать длительной нагрузки и нельзя поднимать тяжести. В деловой сфере благоприятно выстраивать доверительные отношения. В любови поднимется вопрос финансов. Его желательно обсудить честно и максимально деликатно.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо исследовать новые возможности и уметь извлекать пользу из происходящего. Обещания на этой неделе ему лучше не давать, и самому не слишком обнадёживаться.

Тельцу лучше контролировать свои эмоции и страсть. В отношениях надо стремиться к гармонии и спокойствию.

Близнецам важно быть реалистами. Им нужно быть проницательными в общении и постараться понять истинные мотивы людей.

Рак с выгодой для себя сможет использовать счастливый шанс и найдёт оригинальный способ решения вопросов в деловой сфере.

Льву благоприятно быть ответственным и мудрым. Свои мысли и поступки надо тщательно взвешивать, а с активными действиями не желательно торопиться.
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Деве стоит только захотеть и ее планы осуществляться. Поэтому ей надо пересмотреть список своих желаний и расставить приоритеты.

Весам хорошие манеры, тактичность и вежливость помогут в разрешении споров и разногласий.

Скорпиону нужно пробудить свою волю. Благоприятно временно ограничить общение необходимыми, приятными и желательными контактами.

Стрельцу важно себя радовать, обратить своё внимание на приятные события и искренне проявлять свои чувства.

Козерогу надо быть рассудительным и дисциплинированным. Своё будущее следует держать в своих руках и не полагаться на случай.

Водолей откроет в себе новые таланты. Воображение и умение быстро усваивать новую информацию помогут ему в этом.

Рыбам нельзя быть рассеянными. Мечтательность будет сбивать с пути на этой неделе. Необходимо фиксировать свой график дел в блокнот и обязательно делать копии важных писем и документов.

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#астролог
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Людей уносит, дома падают: последствия смертельного шторма в Крыму и Сочи
«Шторм века» накрыл Черноморское побережье
27 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/Plus69

Ураган и шторм продолжают бушевать на Черноморском побережье. В результате стихии около миллиона человек остались без света и воды. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в российских курортных городах и о том, что известно о разрушениях и пострадавших в результате циклона.

На Крым и Кубань обрушился мегашторм


Вечером 26 ноября на Крым и Краснодарский край обрушилась стихия, в результате которой дома и дороги регионов оказались затоплены, а сотни тысяч людей были лишены света и воды. Из-за шторма была полностью закрыта дорога Саки – Евпатория. Стихия также внесла коррективы в работу воздушных судов. Семь самолетов, следовавших в Сочи, были направлены в Минеральные воды.    

Последствия урагана в Крыму и Сочи


В результате шторма, в Ялте оказался поврежден газопровод. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Крыши с нескольких домов были сорваны, их обломки повредили кровли других зданий. Кроме того, несколько домов остались без электричества. По ее словам, 95 абонентов лишились газа, также есть перебои с электроэнергией. Движение транспорта в регионе также затруднено.  

В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии
В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии

Жителей Крыма предупредили о возможных проблемах с водой. Им посоветовали сделать запасы, так как массовые перебои с электричеством могут отразится на системах водоотведения и водоснабжения. Из-за урагана без света остались около полумиллиона жителей полуострова. Сотрудники МЧС эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов. Из-за мощного шторма в некоторых регионах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

В Краснодарском крае также наблюдается ухудшение погодных условий. В Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. В результате происшествия никто не пострадал. Похожий инцидент произошел в Сочи. Несколько деревьев упали на железнодорожные пути. Движение поездов осуществляется с задержкой.
 
На глазах у очевидцев рухнуло трехэтажное жилое здание в Лоо в Лазаревском районе. Жители многоквартирного дома успели эвакуироваться. Жертв удалось избежать.


В Севастопольском аквариуме погибли более 500 экзотических рыб


В Севастопольском морском аквариуме-музее из-за шторма погибли более 500 морских животных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Третий зал аквариума оказался полностью затоплен. Телеграм-канал Shot сообщает, что среди погибших экзотических морских обитателей были пираньи. Во время шторма у здания музея сорвало крышу, затопило насосы и вентиляцию.

Один человек погиб из-за обрушившегося на Крым шторма


В результате мощного шторма в Крыму погиб один человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24». Прежде сообщалось, что 50-летний мужчина, вышел посмотреть на волны и пропал без вести. Позже выяснилось, что он трагически погиб из-за удара волны, которая сбила его с ног и унесла в воду.

В Минздраве России сообщили, что из-за непогоды пострадали семь человек. Два жителя Евпатории были госпитализированы, остальным помощь была оказана амбулаторно.

Эвакуация в Крыму из-за шторма


Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

На фоне стихии власти региона приняли решение об эвакуации населения. 311 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуированы из Евпатории и Сакского района Крыма из-за непогоды. В пунктах временного размещения находится 71 человек.

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#шторм
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В подмосковном Минтрансе призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада
27 ноября 2023, 11:35

Фото: Istockphoto / MarianVejcik

В Московской области последствия сильного снегопада устраняют более 1,5 тыс дорожных рабочих и порядка 670 единиц спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона
«На особом контроле – работа общественного транспорта. Все автобусы выведены на линию, диспетчеры работают в режиме повышенной готовности», – сообщил зампред правительства – министра транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В ведомстве призывает автомобилистов по возможности воздержаться в понедельник от поездок на личном транспорте. Там также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 
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#московская область
#подмосковные стройки
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В Екатеринбурге студенты слепили из снега четырехметровый пенис
В Екатеринбурге авторам четырехметрового снежного пениса пришлось сломать его
27 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

В Екатеринбурге студенты слепили из снега гигантский пенис, однако им пришлось сломать его по просьбы сотрудников Росгвардии. Об этом пишет Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
Согласно сообщению, молодые люди слепили четырехметровый пенис напротив корпуса Уральского федерального университета вечером в воскресенье. На возведение фигуры им потребовалось четыре часа. Снежная скульптура даже смогла выдержать человеческий вес.

Когда студенты закончили заниматься своим искусством, на место приехали сотрудники Росгвардии и вынудили ребят разрушить произведение, или же отправиться в отдел полиции.

«Сказали либо на месте ломать, либо едем в отдел», — рассказал один из авторов скульптуры.

Он также отметил, что проезжавшие мимо на автомобилях жители города поддерживали ребят и сигналили. А некоторые и вовсе просили не ломать огромный снежный пенис.

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#студенты
#скульптура
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#сотрудники
#люди
#екатеринбург
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Жители Серебряных Прудов собрали три тонны макулатуры в рамках «БумБатл»
27 ноября 2023, 11:08

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Почти три тонны макулатуры собрали в Серебряных Прудах в рамках экологической акции «БумБатл». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
В Серебряных Прудах жители и общественные организации принимали участие во Всероссийской акции «БумБатл».

В рамках акции ими было собрано 2977 килограмм макулатуры.Все желающие принять участие в «БумБатле» приносили в Центральную библиотеку Серебряных Прудов бумагу, картон и другие бумажные материалы, которые у них лежали без дела.

«БумБатл» дает людям возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку ненужной бумаги. Таким образом мы делаем нашу планету чище», , — поделился волонтер «Сила добрых сердец» школы им. Чуйкова Арсений Базаев. 

Стоит отметить, что для участия нужно было предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции в в командном или индивидуальном зачете.

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#подмосковье
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В Серпухове отметили 75-летие Центрального зубрового питомника
27 ноября 2023, 10:36

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Центральный зубровый питомник, находящийся в Приокско-Террасном заповеднике, отметил 75-летие. День начался с заседания секции экспертов в формате ВКС по сохранению и восстановлению зубров, сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«На встрече вспомнили историю возникновения питомника, обсудили его достижения и перспективы. Среди основных – генетическое изучение зубров, новые научные исследования на базе заповедника. В Музейно-выставочном центре посетили выставку «Зубр возвращается». Заслуженные награды вручили тем, кто ухаживает за зубрами, обеспечивает их пребывание в питомнике, растит животных», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
От себя лично он вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам за активную жизненную позицию, большой вклад в сохранение и восстановление популяции краснокнижных животных. 
На территории заповедника обитают около 150 видов птиц, более 50 видов диких животных. За эти годы питомник отправил свыше 700 зубров в разные части страны – Калужскую, Орловскую и Брянскую области, Башкирию, Аланию и другие.

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#награды
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В связи с непогодой автобусы в Подмосковье работают по фактическому расписанию
27 ноября 2023, 10:32

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В связи с погодными условиями автобусы Мострансавто перешли на работу по фактическому расписанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за непогоды и последствий сильного ночного снегопада некоторые рейсы Мострансавто были задержаны, а автобусы предприятия перешли на работу по фактическому расписанию. 

«Мы в постоянном контакте с ситуационным центром и Минтрансом МО. Ситуация сложная, но контролируемая. Дорожные службы оказывают существенную поддержку с отдалённых районов и двигаются в направлении столицы, расчищая нам путь», — отметили в Мострансавто. 

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что на данный момент предпринимаются все возможные усилия по сокращению негативных последствий и производятся необходимые меры по обеспечению безопасного движения.

Стоит отметить, что техническая служба усилила контроль за тех. состоянием подвижного состава, а диспетчерские службы филиалов организовали взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, которые являются ответственными за содержание дорог.

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