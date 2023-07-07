В Красногорске расширят участок дороги

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Дмитрий Волков на обращение жителей отреагировал и администрация округа нашла подходящее решение проблемы.
Администрация приняла решение расширить проезжую часть до трех полос, на данный момент специалисты проводят строительные работы. Завершить их планируется уже 11 июля.
«Пробки, Ильинка занята: и большегрузы ходят на нефтебазу, и стоянка грузовых машин сделана, утром практически невозможно было выехать жителям на Ильинское шоссе. Поэтому я попросил при встрече вместе с жителями в прошлом году Главу о том, чтобы расширить Заводскую», — прокомментировал Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Виталий Ласкавец.
На новом дорожном полотне нанесут разметку к концу текущего месяца.
«Совместно с Виталием Михайловичем приняли решение расширить дорогу до трех полос и обустроить тротуар в рамках партийного проекта «Безопасные дороги. Будем и дальше благоустраивать и ухаживать за этой старой частью города, опираясь на советы и предложения жителей и заинтересованного в улучшении жизни территории депутата Виталия Михайловича», — сказал глава муниципалитета.Читайте также:
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В памятнике природы «Лохин остров» в городском округе Красногорск обнаружили редкую утку шилохвость.