В Красногорске реализуется Губернаторский проект «Открытый стадион»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Стадион доступен всем жителям округа во внеурочное время.
«Мы тут каждый день играем, здесь очень хороший стадион. Мы с друзьями любим футбол – отрабатываем различные навыки, да и просто хорошо проводим время вместе», — поделился житель с. Ангелово Амриддин Саидов.Спортивный стадион вместил в себя футбольное поле и дорожки для бега и ходьбы.
Глава муниципалитета Дмитрий Волков проверил работу стадиона и пообщался с местными жителями.
«Пообщался с детьми и родителями в Ангеловской школе, они довольны. Ну и мы понимаем, что потребность есть, и дальше продолжим эту работу», — рассказал глава муниципалитета.В городском округе Красногорск планируется открыть еще 3 новых спортивных стадиона в рамках губернаторской программы. На данный момент спортивные стадионы работаюь на базе 18 школ муниципалитета.
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