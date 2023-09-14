В Красногорске стартовал ремонт участка Пятницкого шоссе

Фото: Минтранс МО
В Красногорске начались работы на Пятницком шоссе на участке от посёлка Светлые Горы до выезда из посёлок Отрадное. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Сейчас специалисты снимают старый слой асфальта, после чего приступят к обустройству более 9 км нового асфальтобетонного покрытия.
Пятницкое шоссе – трасса с движением высокой интенсивности. Ежедневно по нему проезжают более 40 тыс автомобилистов. После ремонта станет комфортнее и безопаснее проезд к Волоколамскому шоссе, МКАД, небольшим населённым пунктам и местам социального притяжения.
Ранее в округе сменили покрытие на пяти региональных дорогах. До конца ремонтного сезона в Красногорске планируют обновить ещё свыше 25 км на восьми участках. Также завершили ремонт 39 муниципальных дорог. В планах – закончить обустройство покрытия ещё шести дорог.
Как отметили в министерстве, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Пятницкое шоссе – трасса с движением высокой интенсивности. Ежедневно по нему проезжают более 40 тыс автомобилистов. После ремонта станет комфортнее и безопаснее проезд к Волоколамскому шоссе, МКАД, небольшим населённым пунктам и местам социального притяжения.
Как отметили в министерстве, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская