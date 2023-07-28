В Красногорске усилили контроль за несанкционированным сбросом строительных отходов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поручил усилить контроль за несанкционированным сбросом строительных отходов
Строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому для их сброса нужно специальное разрешение.
Сотрудники администрации дежурят и проводят ежедневные мониторинги камер видеонаблюдения муниципалитета, подключенных к системе «Безопасный регион» для оперативного реагирования в случае несанкционированного сброса, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Перевозить строительные отходы можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
В качестве орудий правонарушения автомобили помещаются на штрафстоянку.
Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов можно сообщить по телефону 8 (495) 562 85 31.
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Сотрудники администрации дежурят и проводят ежедневные мониторинги камер видеонаблюдения муниципалитета, подключенных к системе «Безопасный регион» для оперативного реагирования в случае несанкционированного сброса, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
«За последние 2 месяца сотрудниками УМВД совместно с администрацией муниципалитета Красногорск задержано около 20 водителей грузовых и легковых автомобилей, совершивших сброс мусора. Это правонарушение квалифицируется статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по округу Красногорск Александр Жидков.Согласно статье об административных правонарушениях за незаконный выброс мусора из автотранспорта предусмотрена административная ответственность. Штрафы для физических лиц могут достигать 70 тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч рублей с возможностью конфискации транспорта.
Перевозить строительные отходы можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
В качестве орудий правонарушения автомобили помещаются на штрафстоянку.
Сообщить о незаконном сбросе строительных и других отходов можно сообщить по телефону 8 (495) 562 85 31.
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Алиса Сергиенко