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В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции

18 сентября 2023, 10:37
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Жители Красногорска приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой высадили саженцы клёна, липы и барбариса на территории жилых комплексов «Красногорск Парк» и «ЗаМитино».
«Эта акция помогает людям не только посадить дерево, а также пообщаться, познакомиться. Люди годами живут рядом, но, к сожалению, не знают, что они соседи, и это прекрасная возможность им познакомиться, пообщаться и вместе сделать доброе дело», — сказал депутат Совета депутатов округа Артур Бадретдинов.
Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем.



В 2023 году уже посажено порядка 14 тысяч новых саженцев на территории городского округа Красногорск, благодаря экологическим акциям.

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В Красногорске оборудовали 12 новых «Народных троп»
18 сентября 2023, 11:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2023 году на территории городского округа Красногорск появилось 12 новых участков «Народных троп».
Программа по созданию пешеходные коммуникаций «Народные тропы» проводится по инициативе губернатора Московской области и активно реализуется в Красногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Нахоженные тропинки в Красногорске, Нахабино, Петрово-Дальнем, Дмитровском прекратились в ухоженные, благоустроенные дорожки, которые приведены к стандартам: их ширина составляет не менее 2 метров, а возле дорожек установлены информационные стенды с логотипом программы «Пешком».

Все натоптанные тропинки ведут к социально важным объектам инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, остановки, спортивные площадки и другое. 

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#красногорск
#андрей воробьёв
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В Госдуме предложили уменьшить возраст выхода на пенсию для работающих с инвалидами
Депутат ГД Власов: нужно сократить пенсионный возраст работающих с инвалидами
18 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Депутат Госдумы Василий Власов предложил допустить ранний выход на пенсию гражданам, чья профессиональная деятельность связана с уходом за инвалидами. Об этом сообщает RT.
Законодатель обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить возраст выхода на пенсию для работников хосписов, детский домов и домов-интернатов, а также нянь, сиделок и других работников, чья сфера деятельности напрямую связана с уходом за инвалидами. По словам Власова, такие специалисты испытывают сильную психологическую и физическую нагрузку.

RT отмечает, что парламентарий предложил сокращать время выхода на пенсию за каждые пять лет стажа на один год.

Депутат отметил, что в настоящее время такую льготу получают исключительно родители, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восьми лет. Таким образом отец ребёнка может выйти на пенсию в 55 лет, а мать – в 50. При этом, необходимо наличие трудового стажа. 

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#пенсия
#инвалиды
#работники
#госдума
#возраст
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Число обращений жителей по содержанию дворов за неделю снизилось на 23%
18 сентября 2023, 10:53

Фото: ГУСТ МО

Главное управление содержания территорий Московской области проанализировало поступавшие обращения граждан по теме содержания дворов и выявило значительное их снижение числа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 7 по 13 сентября потупило на 674 сообщений или на 23% меньше, чем в промежуток с 31 августа по 5 сентября. Основное снижение видно по тематике «Мусор» – минус 330 сообщений. По теме «Содержание элементов и объектов благоустройства» – минус 213 обращений, «Ремонт внтуридворовых и внтуриквартальных проездов» – минус 69 сообщений», – рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Она добавила, что снизилось и число обращений в отдельных городских округах. Так, в Химках наблюдается снижение на 65 обращений, в Королёве – на 63. Лидером по этому показателю является Балашиха – минус 140 сообщений за неделю. 
 
Всего за две недели сентября сотрудники ГУСТ вместе с коммунальщиками и сотрудниками муниципалитетов отработали более 15 тыс сообщений на портале «Добродел».
Работы по благоустройству дворов
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#дворы
#густ мо
#светлана аипова
#подмосковье
#московская область
#добродел
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Более 1,5 млн зрителей посмотрели первый этап «Битвы роботов» в Красногорске
18 сентября 2023, 10:36

Фото: администрация г. о. Красногорск

Более 2,5 тыс человек посетили первый этап международного чемпионата «Битва роботов», который прошёл в Красногорске. Ещё свыше 1,5 млн зрителей наблюдали за онлайн-трансляцией зрелищного шоу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участие в соревнованиях, которые состоялись в «Крокус Экспо», приняли более 20 команд из четырех стран.  
«Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл, а участникам хочу пожалеть удачи. Мы и дальше будем поддерживать такие технологические, новаторские соревнования и применять всё самое умное, потому что это делает нашу страну сильнее», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.  
Машины, созданные инженерами, студентами технических вузов и любителями робототехники, сражались до последней детали. Жюри оценивало экипировку, манёвренность, выносливость и надежность роботов. Каждая битва длилась три минуты, по итогам определялся победитель. 

Всего выступили 24 команды, шесть из которых прошли в полуфинал: Istok Robotics, Atom, «Большой брат», Mersus, «Всеядные» и «Турбо мехатроники».  Соревнования проходят в шестой раз и впервые - в Красногорске.

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#красногорск
#роботы
#чемпионат
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек
18 сентября 2023, 10:18

Фото: Комлесхоз МО

На центральной площадке акции «Наш лес. Посади своё дерево» стартовавшей в Подмосковье 16 сентября, собрались 1750 человек. Там высадили около 16 тыс деревьев, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Центральной площадкой стал участок в Кудиновском участковом лесничестве близ деревни Новая Купавна Богородского городского округа. Жители приходили семьями, с детьми, с друзьями. На площадку приехали коллективы различных ведомств и волонтёры – всего 1750 человек. Там высалили 15960 тысяч сеянцев сосны», – рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
 Для участников экологической акции провели мастер-классы и концерт, работала полевая кухня. 
 
Ежегодная подмосковная акция по высадке леса стартовала 16 сентября на 24 лесных участках общей площадью более 27 га. Она продлится до 30 сентября.

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#георгий филимонов
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#акция
#наш лес. посади своё дерево
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье стартовала программа аренды готовых квартир с последующим выкупом
18 сентября 2023, 10:12

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Группа компаний Самолет запустила новый удобный сервис «И живи-ка», который позволяет сразу въехать в жилье от застройщика и выплачивать ежемесячную арендную плату в качестве первого взноса на ипотеку.

В рамках программы, участник может заехать в квартиру сразу после предварительного одобрения ипотеки и расчёта первоначального взноса, живя в новой квартире, он будет ежемесячно платить за неё, будто платя за аренду, но эти ежемесячные платежи будут учитываться как часть первоначального взноса. Как только сумма платежей покроет первый взнос, жилец сможете оформить ипотеку и стать собственником квартиры. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Стоимость жилья будет зафиксирована и жильцу не будет страшен рост цен на недвижимость.

В программе участвуют несколько жилых комплексов, расположенных на территории Московской области. К концу году их список пополнится ещё 12 жилыми комплексами.

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#рост
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Исключить алкоголь: гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 сентября
18 сентября 2023, 10:05

Фото: IStock/grinvalds

Новая неделя несёт много нового и интересного для всех знаков зодиака. А чтобы сохранить баланс во всех сферах жизни, нужно соблюдать несколько рекомендации. рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Так, в деловой сфере собеседница рекомендует быть общительными и заводить новые знакомства. В любви на этой неделе важно демонстрировать свои чувства и делать комплименты своему партнёру. А вот в вопросах здоровья нужно следить за питьевым режимом, не допускать отёков и исключить алкоголь.
 
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
 
Овну на предстоящей неделе важно себя сдерживать, брать паузу и не действовать по первому импульсу.
 
Тельцу надо пользоваться своим обаянием и быть очаровательным. В финансах рекомендуется сократить траты.
 
Близнецам следует быть оптимистами и положительно мыслить. Их речь на этой неделе будет очень убедительна.
 
Рака озарит идея. Он поймет, как решить давно волновавший его вопрос. Лучше не спорить ради спора и беречь своё здоровье.
 
Льву надо проявить себя искренне и менее эмоционально. Астролог рекомендует немного подождать, присмотреться, а уже потом действовать.
 
Деве на этой неделе нужно освободиться от предрассудков и старых взглядов, которые мешают ей быть счастливой.
 
Весам нужно следовать за своей мечтой, быть дипломатичными и осмотрительными. На этой неделе не рекомендуется вступать в конфликты.
 
Скорпиону будет сопутствовать удача в делах. Его заслуженно похвалят. А сам он почувствует себя любимым и счастливым.
 
Стрельцу лучше не лениться и быть активным. В конце недели важно полноценно отдохнуть.
 
Козерогу благоприятно задуматься о своих желаниях и наметить план их реализации. В личной жизни постараться не ревновать.
 
Водолей захочет быть добрым. И это не останется незамеченным. Его забота и сочувствие сейчас очень нужны окружающим.
 
Рыб ждёт много встреч и приятных знакомств. Новые люди вдохновят их и поделятся своим энтузиазмом.

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#здоровье
#рекомендации
#астролог
#гороскоп
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В понедельник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
18 сентября 2023, 09:25

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В понедельник утром, 18 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 989 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублёво-Успенском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-9" Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
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Advance: Германия отнимает у Польши ценный ресурс — украинских беженцев
18 сентября 2023, 06:30

Фото: iStock/andriano_cz

Германия отнимает у Польши, своего союзника по НАТО, крайне ценный ресурс — рабочую силу в виде беженцев с Украины, которые хотят трудиться на благо Берлина, а не Варшавы. Об этом 18 сентября пишет хорватская газета Advance.
Германия отнимает у Польши ценный ресурс - украинских беженцев. Об этом пишет Advance.

Согласно данным издания, Берлин в настоящее время сильно нуждается в рабочей силе, так как поток мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока и Азии почти иссяк. Однако им на смену пришли переселенцы с Украины.

«Сейчас происходит настоящий исход украинских беженцев из Польши. Они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие преимущества», — заявляет автор статьи.

При этом Варшава, утверждает он, недовольна сложившейся ситуацией — польские власти всерьёз рассчитывали,, что украинцы будут работать на благо «Речи Посполитой». Однако «цифры показывают, что более 350 тысяч украинских беженцев покинули Польшу за последний год <...> и большинство из них перебрались в Германию. <...>  Немецкий "экономический локомотив" помчится дальше и еще быстрее, и Берлин заинтересован именно в этом»,», — констатирует Advance.

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#беженцы
#германия
#польша
#украина
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