В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Эта акция помогает людям не только посадить дерево, а также пообщаться, познакомиться. Люди годами живут рядом, но, к сожалению, не знают, что они соседи, и это прекрасная возможность им познакомиться, пообщаться и вместе сделать доброе дело», — сказал депутат Совета депутатов округа Артур Бадретдинов.Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем.
В 2023 году уже посажено порядка 14 тысяч новых саженцев на территории городского округа Красногорск, благодаря экологическим акциям.
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