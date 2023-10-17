В Красногорске воспитательница купила квартиру с помощью «Социальной ипотеки»

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В рамках программы «Социальная ипотека» воспитательница красногорского детсада купила трехкомнатную квартиру. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года по инициативе губернатора Московской области.
Стоит отметь, что из-за работы она переехала с мужем и двумя детьми из Свердловска в Подмосковье.
Кроме этого, с полным списком специальностей, у которых есть возможность получения социальной ипотеке можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
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«Мне кажется, подобный шанс выпадает раз в жизни и нужно его использовать. Многие коллеги были удивлены, не верили, что такое возможно: всё работает, всё честно. Теперь я сама помогаю педагогам узнавать о программе и подавать документы на участие», — поделилась воспитательница Анжелика Гаджибекова.
Кроме этого, с полным списком специальностей, у которых есть возможность получения социальной ипотеке можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
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Мира Полтева