В ЖК « Красногорский » откроется воспитательно-образовательный комплекс

Так, в список вошли шесть марок легковых автомобилей: Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus Evolute и Haval.В ведомстве отметили, что список будет постепенно пополняться по мере выпуска новых моделей.Также уточняется, что в приоритете стоят госзакупки автомобилей с высокой степенью локализации. Для покупки иных машин необходимо специальное разрешение.Напомним, что с предложением пересадить госслужащих на отечественные автомобили выступил президент России Владимир Путин. В Минпромторге добавили, что такая мера позволит повысить спрос на российские авто, а также поспособствует развитию отрасли.Путин: Чиновники точноВ Совфеде пересаживать чиновников на отечественные авто призвали«АвтоВАЗ» сообщил, чтодля обеспечения чиновников автомобилями