В ЖК « Красногорский » откроется воспитательно-образовательный комплекс

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В 2024 году в нахабинском жилом комплексе «Красногорский» будет открыт воспитательно-образовательный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На данный момент здание готово на 40% и идет благоустройство и внутренние отделочные рабоы.
Стоит отметить, что помимо обширной инфраструктуры, комплекс будет оснащен открытым школьным стадионом.
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Стоит отметить, что помимо обширной инфраструктуры, комплекс будет оснащен открытым школьным стадионом.
«С детишками посмотрели на визуальном примере, в каких красочных и уютных кабинетах, залах и помещениях им предстоит заниматься уже в следующем учебном году», - поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.Кроме этого, родители будущих воспитанников комплекса совместно с Главой побывали на строительной площадке и смогли обсудить наполняемость комплекса и интересующие их вопросы.
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Мира Полтева