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В ЖК « Красногорский » откроется воспитательно-образовательный комплекс

20 октября 2023, 12:35
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2024 году в нахабинском жилом комплексе «Красногорский» будет открыт воспитательно-образовательный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
На данный момент здание готово на 40% и идет благоустройство и внутренние отделочные рабоы.

Стоит отметить, что помимо обширной инфраструктуры, комплекс будет оснащен открытым школьным стадионом.


«С детишками посмотрели на визуальном примере, в каких красочных и уютных кабинетах, залах и помещениях им предстоит заниматься уже в следующем учебном году», - поделился глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Кроме этого, родители будущих воспитанников комплекса совместно с Главой побывали на строительной площадке и смогли обсудить наполняемость комплекса и интересующие их вопросы.

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#красногорск
#благоустройство
#комплекс
#родители
#здание
#подмосковье
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Умер бывший пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов
20 октября 2023, 12:26

Фото: iStock/Boris Ipatov

В возрасте 73 лет умер бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова, помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов. Об этом сообщает агентство «Грозный-информ».
Каримов занимал должность помощника первого президента Чеченской республики с 2000 до 2009 года. После он стал пресс-секретарём главы Чечни Рамзана Кадырова. 

В 2004 году он получил звание «Почётного гражданина Чеченской республики». 

Издание отмечает, что, помимо своей политической деятельности, Каримов отличился и в сфере журналистики. Он внёс огромный вклад в развитие отрасли на территории Чеченской республики. За это в 2010 году он получил звание «Заслуженного журналиста республики».

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#чечня
#рамзан кадыров
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Дожди на паузе: синоптик Шувалов рассказал о погоде на выходных в Москве и Подмосковье
Синоптик Шувалов спрогнозировал ночные морозы в Москве и Подмосковье
20 октября 2023, 12:17

Фото: IStock/yulenochekk

Длительные дожди в Москве и Подмосковье сменятся морозом и солнцем, но ненадолго. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, столичный регион «поставит на паузу» дожди, но всего на 36 часов. По прогнозам, осадки прекратятся уже в ночь на субботу, 21 октября.
«В ночь на субботу небо начнёт чиститься, и уже с утра проглянет солнце. Но нужно учитывать, что ветер у нас северо-восточный, немного поддавливает антициклон с севера, давление растёт. И если в ночь на субботу будет ещё тепло, то в ночь на воскресенье у нас небо будет в основном ясное, поэтому будут морозы: в Москве до 2-3 градусов ниже нуля, по области – до 5-6 градусов мороза», — отметил Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что солнце в столичном регионе можно будет увидеть и с утра в воскресенье, 22 октября. Однако во второй половине дня небо опять затянет тучами, и в ночь на понедельник начнётся дождь.

Также специалист отметил, что по состоянию на 20 октября, столичный регион выполнил месячную норму осадков. Если дожди продолжатся, то план будет перевыполнен.
 
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#солнце
#дождь
#морозы
#москва
#погода
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Воробьёв посетил один из лучших университетов Китая
20 октября 2023, 12:01

Фото: Константин Семенец

Для губернатора Московской области Андрея Воробьёва провели экскурсию в университете Цинхуа в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Стоит отметить, что университет Цинхуа является постоянным лидером рейтингов среди ВУЗов КНР.

«Сегодня мы посетили университет Цинхуа – один из лучших ВУЗов Китая и мира в целом. Он был создан более века назад. Здорово, что здесь ребята могут развивать свои способности не только в инженерных и естественных  науках, кибернетике, химии, ИТ-технологиях, но и в спорте, раскрывать творческий потенциал. <…> », -поделился Андрей Воробьёв.
Кроме этого, он подчеркнул, что Подмосковье постоянно уделяет большое внимание  образованию и перенимать положительный международный опыт

Также при университете работает средняя школа Цинхуа, в которой губернатор тоже побывал с экскурсией.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#школа
#губернатор
#университет
#китай
#образование
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Компания Toyota анонсировала загадочную новинку
20 октября 2023, 11:47

Фото: istockphoto/DarthArt

Представители автоконцерна Toyota опубликовали первое тизерное фото нового автомобиля. Специалисты предполагают, что речь может идти о седане Camry нового поколения.
Надпись под фотографией не вносит ясность, а, скорее, добавляет новые вопросы. «Грядет новый рассвет», — таков лаконичный комментарий под изображением автомобиля. Судя по изображению, машина получит V-образную переднюю светодиодную оптику и большие воздухозаборники, сообщает издание Autonews.ru. Дебютировать автомобиль должен в 2024 году.

По неофициальным данным Camry девятого поколения унаследует платформу TNGA-K у предшественника. Двигатель V6 из гаммы исключат: флагманским седанам будет положена «турбочетвёрка» 2.4 в составе гибридной силовой установки или без оной. Версии для разных рынков будут отличаться, но старт продаж наверняка произойдет в США. Ведь именно здесь Toyota ежегодно продает более 300 тысяч Camry.

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#автомобиль
#машина
#фото
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Нет физической силе: кинологи раскрыли, как правильно ругать собаку за проступки
Кинологи назвали способы правильного воспитания собаки
20 октября 2023, 11:10

Фото: IStock/dimid_86

Воспитание собаки – процесс тяжёлый и не быстрый. Один из самых трудных процессов – наказание для питомца. В этом вопросе важно отказаться от физической силы и работать с психологией собаки, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Конечно, наказание – это не самый эффективный инструмент, который помогает обучать собаку, неправильное наказание будет иметь много последствий. Важно отметить, что под наказанием не имеется в виду применение физической силы. Это демонстрация такого поведения хозяина, которое даёт понять собаке, что её действиями недовольны», – отметил он.
В случае, если наказывать собаку силой, хозяин будет восприниматься не как безопасный лидер, а как непредсказуемый и агрессивный объект, которого нужно держаться стороной. Собака в этом случае может не только перестать слушаться владельца, но и проявить агрессивное поведение в ответ в качестве защиты.

Также кинологи предлагают выражать недовольство поведением собаки непосредственно в момент нарушения правил. Например, если пёс грызёт кроссовки, скажите «Нельзя!» строгим голосом и отправьте его на место. Важно, чтобы ваше наказание было связано с конкретным действием.
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Кинологи напоминают, что нередко собаки проявляют нежелательное поведение из-за своих инстинктов. Например, если ваш пёс пытается украсть еду со стола, предоставьте ему запрещающую команду и уберите его из ситуации. Повторяйте эти действия, чтобы собака поняла, что такое поведение недопустимо.

Мгновенная реакция хозяина на нежелательное поведение также поможет донести недовольство. Смысл этого метода заключается в том, что вы неприятно для животного реагируете на его действия, например, тяните поводок на себя, если питомец пытается запрыгнуть на прохожего. Как только собака успокаивается, ваша противодействующая сила заканчивается. Этот метод помогает собаке понять, что её поведение недопустимо.

Лучший способ — это обучать собаку так, чтобы она не проявляла нежелательное поведение. Если вам приходится наказывать собаку, используйте гуманные методы, чтобы доносить информацию до неё понятным и эффективным способом.

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#собаки
#кинологи
#наказание
#воспитание
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ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по производству оружия
20 октября 2023, 11:00

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в тесном взаимодействии с МВД России и подразделениями Росгвардии выявили и ликвидировали 42 подпольные мастерские по изготовлению и модернизации оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 20 октября. В сообщении указано, что подпольные оружейные цеха были обнаружены в 38 субъектах Российской Федерации. В мастерских трудились 119 человек, которые задержаны как граждане, причастные к незаконному обороту и сбыту оружия.

В результате пресечения деятельности цехов из незаконного оборота было изъято 352 единицы стрелкового оружия отечественного и иностранного производства. Например, у преступников изъяли 42 гранатомета, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 карабинов, винтовок и ружей, 120 пистолетов. Кроме того, у цеховиков было обнаружено 607 гранат, снарядов и мин различных модификаций, а также около 138 тысяч патронов к различному ручному оружию.

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#фсб
#оружие
#производство
#росгвардия
#мвд
#цех
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Авито Работа: Автосервисы массово ищут шиномонтажников и поднимают зарплаты
Авито Работа: вакансий для специалистов по шиномонтажу стало больше на 35%
20 октября 2023, 10:51

Фото: IStock/FotoDuets

Спрос на специалистов по шиномонтажу в России вырос на 35% за последний месяц. Об этом «Радио 1» рассказали аналитики Авито Работы.
Высокий спрос вызван сменой погоды и потребностями россиян в подготовке автомобилей к зиме. Отмечается также, что и соискатели стали на 35% чаще откликаться на размещённые вакансии. Вслед за увеличением востребованности специалистов растут и средние предложения по зарплате, отмечают аналитики. В октябре шиномонтажникам предлагают 74 503 рубля, что на 4% больше, чем в прошлом месяце.

Больше всего спрос на специалистов по шиномонтажу за месяц вырос в Нижнем Новгороде ( 88%), Екатеринбурге ( 86%), Москве ( 83%), Воронеже ( 67%) и Самаре ( 52%). Зарплату специалистам больше подняли в Воронеже (100 481 рубль) и Челябинске (77 514 рублей), также на 22% выросли зарплаты для специалистов по шиномонтажу в Новосибирске, там предлагают 85 678 рублей.

В целом в третьем квартале 2023 года число вакансий для шиномонтажников увеличилось на 52% год к году. Средняя предлагаемая заработная плата составила 68 932 рубля, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

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#зарплата
#резина
#автомобили
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В Грузии заявили о подготовке к возможному применению ядерного оружия
СГБ Грузии заявила о подготовке плана на случай ядерной войны
20 октября 2023, 09:57

Фото: istock / Gerasimov174

Правительство Грузии заявило о начале подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности Грущии Григол Лилуашвили. Информацию сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность», — заявил глава СГБ.
Лилуашвили уточнил, что он имеет в виду регион в целом, а не только Грузию. Он также добавил, что страну не спасут укрытия в случае ударной атаки, поэтому Грузия планирует проводить прагматичную внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее сообщалось, что два представителя российской делегации не получили визы для участия во встрече «ядерной пятерки». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#регион
#сценарий
#ядерное
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В Минпромторге назвали марки автомобилей для чиновников
Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников
20 октября 2023, 09:55

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Минпромторг назвал модели автомобилей, которые будут закупаться для чиновников в качестве служебного транспорта.
Так, в список вошли шесть марок легковых автомобилей: Lada, УАЗ, «Москвич», Aurus Evolute и Haval. 

В ведомстве отметили, что список будет постепенно пополняться по мере выпуска новых моделей.

Также уточняется, что в приоритете стоят госзакупки автомобилей с высокой степенью локализации. Для покупки иных машин необходимо специальное разрешение. 

Напомним, что с предложением пересадить госслужащих на отечественные автомобили выступил президент России Владимир Путин. В Минпромторге добавили, что такая мера позволит повысить спрос на российские авто, а также поспособствует развитию отрасли. 

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#автомобили
#чиновники
#россия
#автопроизводители
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