В Красногорском храме состоится подписание соглашения о сотрудничестве между епархиями

Фото: официальный сайт Никольского собора в Павшинской Пойме
В Красногорском храме в Павшинской пойме 8 июня пройдет подписание соглашения о сотрудничестве между епархиями Московской митрополии и Минюста России по Московской области
В Никольском соборе в Павшинской пойме 8 июня в 11:00 состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между епархиями Московской митрополии и Министерством юстиции Российской Федерации по Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Московской митрополии.
В рамках подписания соглашения между епархиями в соборе состоится встреча Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Крутицкого и Коломенского, епархиальных архиереев и представителей Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.
Ранее сообщалось, что священник Александр Волков объяснил, что будет в храмах после празднования Троицы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В рамках подписания соглашения между епархиями в соборе состоится встреча Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Крутицкого и Коломенского, епархиальных архиереев и представителей Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.
Ранее сообщалось, что священник Александр Волков объяснил, что будет в храмах после празднования Троицы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко