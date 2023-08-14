В красногорском центре «Созвездие» проходят реабилитацию около 30 детей из ЛНР.

На предстоящей неделе ожидается новолуние во Льве, оно состоится в среду 16 августа. Этот период будет располагать к размеренному и не торопливому времяпрепровождению со своей второй половинкой. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

С коллегами на этой неделе важно обговаривать чёткий план действий, избегая неопределённости. Также нужно исключить из питания все холодные блюда и напитки, а также отказаться от диеты. Будьте осторожны с кондиционерами и не допускайте промерзания. В вопросах здоровья поможет дисциплина и распорядок дня.



Особые рекомендации для каждого знака зодиака



Овну нужно прислушаться к себе. Ему важно понять свои мотивы, чтобы сконцентрироваться на своих целях.



Тельцу лучше не лениться и не хвастаться на этой неделе. Это время благоприятно для романтического настроения, радуйте себя украшениями.



Близнецам нужно прислушиваться и присматриваться к происходящему вокруг и не делать поспешных выводов.



Раку нужно проявить себя, стараться быть ярким и позитивным. На этой неделе он сможет приободрить окружающих.



Льву лучше отказаться от оригинальных идей и не капризничать. Руководствуйтесь рациональностью и логикой.



Деве надо направить свой взор с строну нового и ещё неизведанного. Эта неделя будет благоприятной для обучения.



Весам следует быть тактичными и отказаться от экстравагантного поведения. Доброта и гуманизм помогут во всех сферах.



Скорпион будет горд собой. Сейчас ему важно быть в себе уверенным. А любимое дело как раз готовит приятный сюрприз.



У Стрельца появится перспектива в деловом сотрудничестве. Готовьтесь к приятным новостям.



Козерог сможет произвести желаемое впечатление на окружающих. За счёт этого его авторитет укрепится.



Водолею надо проявить ответственность и умение слушать собеседника.



У Рыб наступает время собирать плоды своих стараний. Они почувствуют себя успешными и реализованными.

Екатерина Шмакова