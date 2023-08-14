В красногорском центре «Созвездие» проходят реабилитацию около 30 детей из ЛНР.

Фото: администрация г. о. Красногорск
«Ребятам доступны все парки культуры и отдыха в Красногорске. Запланированы экскурсии в Новоиерусалимский монастырь и Музей Победы. С ребятами работают как индивидуально, так и в группах», – рассказал директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.
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