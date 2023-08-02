В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»

Во среду утром, 2 августа, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей.

На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей – что на 3% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-7 «Волга», М-1, «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Сегодня в Подмосковье без осадков. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

Читайте также: