В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»

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«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сказано на сайте службы.
В четверг в центральных и южных районах Красноярского края, по прогнозам синоптиков, установится жаркая погода, температура воздуха будет достигать до +32 градусов.
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