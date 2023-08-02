В Красноярском крае трое несовершеннолетних подожгли рельсы

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Троих несовершеннолетних задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на Красноярской железной дороге. Об этом сообщает управление на транспорте СК РФ.
Подросткам предъявлено обвинение.
О происшествии стало известно 30 июля. Несовершеннолетние диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Красноярском крае. Подростки действовали по указанию неустановленного лица за вознаграждение.
Инцидент не повлиял на движение поездов. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Подросткам предъявлено обвинение.
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О происшествии стало известно 30 июля. Несовершеннолетние диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Красноярском крае. Подростки действовали по указанию неустановленного лица за вознаграждение.
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Анастасия Крестьянова