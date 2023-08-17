В Краснозаводске работы по благоустройству Парка Победы выполнены на 65%

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
«Сейчас на территории 3,5 га идет активная работа, более 65% уже сделано. После ее завершения, в сентябре этого года, у сергиевопосадцев появится еще одно красивое благоустроенное пространство для досуга и отдыха», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Специалисты приступили к созданию пешеходного и велосипедного маршрутов, также в парке оборудуют большую детскую площадку, установят малые архитектурные формы, организуют пункты проката и многое другое. В рамках проекта специалисты проведут дополнительное озеленение территории парка и установят новую современную систему освещения.
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