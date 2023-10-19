В Краснознаменске прошли масштабные учения энергетиков

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
В городском округе Краснознаменск прошли масштабные комплексные учения для сотрудников «Мособлэнерго». Об этом сообщило министерство энергетики Московской области.
Специалисты «Мособлэнерго», министерства обороны России, МЧС, МВД, городской войсковой части, администрации и единой дежурной диспетчерской службы отрабатывали механику работы во время возгорания из-за применения БПЛА.
Общая площадь нарушения работы составляла 30 социально значимых объектов и 13 объектов Министерства обороны РФ. Также без электричества осталось более 1000 жителей.
Это третье масштабное учение «Мособлэнерго» за 2023 год по ликвидации условных аварийных ситуаций.
Стоит отметить, что по окончанию учений руководство «Мособлэнерго» оценила эффективность и подготовку сотрудников компании.
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Общая площадь нарушения работы составляла 30 социально значимых объектов и 13 объектов Министерства обороны РФ. Также без электричества осталось более 1000 жителей.
Стоит отметить, что по окончанию учений руководство «Мособлэнерго» оценила эффективность и подготовку сотрудников компании.
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Мира Полтева