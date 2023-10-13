В Красную книгу Подмосковья внесли новых животных

Фото: природоохранный фонд «Верховье»
В Красную книгу Подмосковья внесли зубра, хомяка, бархатницу дриаду,рамалину и трутовика. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Министерство экологии Подмосковья подписало распоряжение о внесении в документ пяти новых редких видов региона.
Стоит отметить, что всего в Красную книгу Московской области внесено 680 видов живых организмов.
Читайте также:
Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью
Летучие мыши в Подмосковье могут уснуть раньше положенного срока
Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку
«В Красную книгу внесен зубр, который ежегодно отмечается в Талдоме. К охраняемым видам добавились обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, обитание которой было подтверждено в 2021 году, лишайник рамалина европейская, а также гриб трутовик лакированный, занесенный также в Красную книгу России и в последние годы наблюдавшийся в Подмосковье»,— подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Читайте также:
Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью
Летучие мыши в Подмосковье могут уснуть раньше положенного срока
Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку
Мира Полтева