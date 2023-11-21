В Кремле не стали комментировать возможное признание ЛГБТ экстремистским

Фото: kremlin.ru
Судебное разбирательство по данному иску Минюста назначили на 30 ноября.
Кремль не стал комментировать тему возможного признания в РФ экстремистским международного движения ЛГБТ. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ему задали вопрос, считают ли российские власти сексуальные меньшинства частью общества или экстремистским сообществом.
Напомним, Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о признании экстремистским международного общественного движения ЛГБТ, а также запрете его деятельности в РФ. Судебное разбирательство назначили на 30 ноября.
Ранее Песков заявил, что покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ.
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«Не считаю себя вправе каким-то образом комментировать, принимая во внимание обращение по линии Минюста. Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме», - так ответил на этот вопрос Песков.
Ранее Песков заявил, что покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ.
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Мария Фирсова