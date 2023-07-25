В Кремле осудили давление Запада на Африканские страны

Фото: kremlin.ru
«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения. По сути, они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров как для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем», - прокомментировал ситуацию Песков.
По словам пресс-секретаря, именно сейчас, под этим беспрецедентным давлением западных государств, России и Африке необходимо объединиться, чтобы урегулировать вопрос по продолжению зерновой сделки. О ней, подчеркнул Песков, речь пойдем на предстоящем саммите.
Читайте также:
Коротченко: Мины, найденные у ЗАЭС, нужны для защиты станции от диверсантов
Депутат Ивлев: В Крыму необходимо созвать трибунал по Украине
В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой