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В Кремле пообещали рассмотреть обращение осужденного Сачкова

Песков: В Кремле рассмотрят обращение Ильи Сачкова, если оно поступит
27 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/yulenochekk

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что если в Кремль поступит обращение от основателя Group-IB Ильи Сачкова, то оно будет рассмотрено.

Напомним, Мосгорсуд приговорил Илью Сачкова к 14 годам лишения свободы. Сачкова признали виновным по статье «Госизмена», а также обязали выплатить штраф размером в 500 тысяч рублей.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», - прокомментировал ситуацию Песков в ходе брифинга.

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#кремль
#песков
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Синоптик Ильин назвал самый жаркий день в Москве на этой неделе
27 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/lamyai

До 30 градусов жары ожидается в предстоящую пятницу, 28 июля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик Александр Ильин.
Температура воздуха прогреется до 24-29 градусов, в районах на юго-востоке Москвы столбик термометра поднимется до плюс 30. Однако жаркий день будет всего один, в выходные ожидается резкое похолодание и возвращение осадков.

Также синоптик в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что, несмотря на жару, в некоторых районах города завтра могут пройти краткосрочные дожди из-за кучево-дождевых облаков.

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#погода
#похолодание
#дожди
#жара
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В эту субботу в Подольске откроется лыжероллерная трасса
27 июля 2023, 11:15

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В субботу, 29 июля, в Дубровицком лесу городского округа Подольск будет открыта лыжероллерная трасса, которую обустроили в рамках первого этапа благоустройства лесопарка.

Лесопарк находится у посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной в городском округе Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Строительные работы по обустройству лыжнероллерной трассы начались в 2022 году, благодаря губернаторской программе «Парки в лесу».

«Наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса, которая, как мы надеемся, станет новой точкой притяжения для любителей спорта», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. 

Также специалисты уже организовали входную зону с пунктом охраны, разместили павильоны кафе, проката, установили новое освещение и обустроили спортплощадку. Эти работы были проведены в рамках первого этапа благоустройства лесопарка.

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#михаил хайкин
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#освещение
#выходные
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#министр
#губернатор
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Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что его приятно удивил Норильск
27 июля 2023, 11:08

Фото: сайт Кремля

Во время поездки по городам Сибири и Дальнего Востока глава правительства России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Норильск. После поездки по городу российский премьер признался, что он приятно удивлен.
Михаил Мишустин на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым отметил, связанные с экологией, комплексным социально-экономическим развитием Норильска стоят на повестке дня в правительстве России. Однако глава Кабмина добавил, что во время поездки по городу был приятно удивлен тем, как выглядят новые здания. Порадовали Михаила Мишустина и улыбки на лицах жителей.

Он отметил прекрасный новый спортивный центр, который был построен совсем недавно. Глава российского правительства заметил, что радость мальчишек и девчонок, которые там занимаются, счастливые лица их родителей невозможно подделать, как-то специально подстроить.

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#михаил мишустин
#поездки
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Комплекс для производства конвейерного оборудования построят в Балашихе
27 июля 2023, 10:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса компании «Технопул-Р» для изготовления и хранения конвейерного оборудования в Балашихе.

Застройщиком будет ООО «Технопул-Р». Инвестиции компании в проект составят более 300 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта — 4383 кв. метров. Здесь будут изготавливать и хранить несколько видов конвейерных лент, оборудование для глазировки и автоматизированные линии технологического оборудования. Будет создано до 100 рабочих мест.


Компания ООО «Технопул-Р» более десяти лет создает схемы технологических процессов и конвейерные линии для аэропортов, почтовых отделений, пищевой промышленности.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#центр содействия строительству
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В Крыму запретят пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка
27 июля 2023, 10:51

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

В Крыму введут запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка для обеспечения безопасности полуострова. Об этом сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Запрет на пропуск гражданских лиц Арабатская стрелка начнет действовать с 20.00 31 июля текущего года.

«Данные меры вводятся до особого распоряжения и необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории Республики Крым», - объяснили в пресс-службе ведомства.

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#данные
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#крым
#меры
#пропуск
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Опрос: Более половины россиян не готовы руководить коллективом
27 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/nd3000

Более половины россиян (64%) не хотят занимать должность начальника. К таким выводам пришли аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
При этом, 26% опрошенных сообщили, что со временем хотели бы подняться по карьерной лестнице до должности начальника, а 10% уверены, что лучше справятся с обязанностями, чем их руководитель.

Те, кто хотел бы занять место начальника, рассказали, какие изменения они ввели бы в работе. 54% опрошенных провели бы чёткое распределение обязанностей сотрудников, 42% хотят ввести премии для работников, а 40% наладили бы дисциплины.

Повысить зарплату всем сотрудникам хотели бы 26% респондентов, передаёт данные статистики RT.

В опросе приняли участие 2,9 тыс. человек в возрасте от 18 лет из всех регионов России.

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#опрос
#данные
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Производственно-складской комплекс построят в Серпухове
27 июля 2023, 10:27

Фото: istockphoto / valtron84

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса в городе Серпухов.
Застройщиком проекта выступает ООО «МОНОЛИТИНВЕСТКОМПЛЕКТ», который инвестирует в проект 150 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Реализация проекта создаст в округе 15 новых рабочих мест. 

Площадь застройки — 5479 кв. метров. В проектируемом здании разместят производство щитовой металлической опалубки для изготовления монолитных железобетонных форм. Цех поделят на зоны разгрузки, распиловки материалов, металлообработки с размещением металлообрабатывающих станков и зону сборки с размещением сборочных столов и сварочного оборудования. Складские помещения будут оборудованы электропогрузчиками.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#серпухов
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#цех
#производство
#проект
#цсс
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В Московской области за сутки выпала половина месячной нормы осадков
27 июля 2023, 10:13

Фото: Istockphoto / Marcin Kilarski

В Подмосковье в среду выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 45 мм дождя было зафиксировано на частной метеостанции.

26 июля во второй половине дня мощная гроза с ливнем обрушилась на Московский регион. Как передаёт ТАСС, раскаты грома, дождь стеной и небольшие градины наблюдали в подмосковных городах Жуковский  и Раменское, а также в районе Люберец.

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Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла предпринимателю пройти налоговую проверку
27 июля 2023, 09:50

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

Помощь общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва позволила предпринимателю успешно пройти налоговую проверку.

В приемную бизнес омбудсмена Владимира Головнёва обратился генеральный директор подмосковной компании по производству бытовой химии по вопросу налоговой проверки, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Во время проведения плановой проверки налоговая инспекция приостановила деятельность компании, что обеспокоило руководство компании.

Сотрудники общественной приемной бизнес-омбудсмена проконсультировали предпринимателя, дали объяснения порядка проведения налоговой проверки, рассказали о полномочиях сотрудников налоговой инспекции. Итогом стала успешно пройденная налоговая проверка, нарушений не было выявлено, претензий к предпринимателю не предъявлено. 

Руководитель компании поблагодарил представителей бизнес-омбудсмена за помощь и содействие в возникшем вопросе.

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Подмосковный бизнес-омбудсмен защитил предпринимателя от неправомерных действий полиции.

Около 1100 обращений поступило в адрес подмосковного бизнес-омбудсмена с начала года.

Бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв рассказал, какие темы поднимают подмосковные предприниматели чаще всего.
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