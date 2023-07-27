В Кремле пообещали рассмотреть обращение осужденного Сачкова

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«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, оно после того как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», - прокомментировал ситуацию Песков в ходе брифинга.
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