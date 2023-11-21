В Кремле прокомментировали госнаграды сына Кадырова Адама

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о представлении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.
«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о представлении Адама Кадырова к госнаградам.
Напомним, 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Кроме того 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий».
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