В Кремле прокомментировали катастрофу с самолетом Пригожина

Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обнаруженные осколки в телах погибших в самолете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина одним из установленных фактов. Об этом сообщает издание РИА Новости.
«Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина пока не было», — заявил представитель Кремля.Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе форму «Валдай» заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил ему подробности расследования. Глава следственного комитета доложил, что в телах погибших обнаружили осколки ручной гранаты. Отмечается, что внешнего воздействия на самолет не было.
Читайте также:
Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех
В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине
В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины
Алина Юрчак