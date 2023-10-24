В Кремле прокомментировали новости о здоровье Владимира Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о состоянии здоровья главы РФ Владимира Путина. Ранее в Сети появились зарубежные новости про то, что у российского лидера на выходных были проблемы с сердцем. Информацию сообщает РИА Новости.
«С ним все хорошо, это очередная утка», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.Ранее рресс-секретарь президента ответил на слова президента США Джо Байдена про то, что миру нужен новый миропорядок. Он заявил, что что Кремль согласен с такой необходимостью.
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Алина Юрчак