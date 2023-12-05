В Кремле прокомментировали номинирование Путина на человека года в Time

С 19 по 20 января 2024 года в Нижнем Новгороде состоится очный тур Международного конкурса научно-технических анимационных фильмов «МУЛЬТПРОМ». На сегодняшний день в конкурсе принимают участие более 250 анимационных студий, художников, дизайнеров, аниматоров из РФ и других государств.