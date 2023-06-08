В Кремле прокомментировали помилование Софьи Сапеги

РИА Новости/Sputnik
Дмитрий Песков прокомментировал помилование президентом Беларуси Александром Лукашенко Софьи Сапеги
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новость позитивно восприняли в Кремле, и признательны «белорусским друзьям за принятое решение».
«Такие решения целиком идут в унисон с нашим братским характером отношений», —сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Напомним, россиянку Софью Сапегу задержали на территории республики в мае 2021 года. Она находилась на борту самолета Афины-Вильнюс вместе с сообщником, когда тот экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Сапегу обвиняли по семи статьям в Белоруссии. Среди них – разжигание социальной розни, нарушение правил обращения с личными данными, угрозы силовикам, а также преступление против информационной безопасности.
Ранее стало известно, что Софья Сапега пожелала Протасевичу. «Комсомольская Правда» пишет, что помилованная президентом Белорусии Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега высказала своё отношение к бывшему парню, экс-главреду оппозиционного тг-канала Nexta Роману Протасевичу. Корреспонденты спросили, что Софья может сказать о Протасевиче.
«Такие решения целиком идут в унисон с нашим братским характером отношений», —сказал Дмитрий Песков на брифинге.
Ранее стало известно, что Софья Сапега пожелала Протасевичу. «Комсомольская Правда» пишет, что помилованная президентом Белорусии Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега высказала своё отношение к бывшему парню, экс-главреду оппозиционного тг-канала Nexta Роману Протасевичу. Корреспонденты спросили, что Софья может сказать о Протасевиче.
Мария Фирсова