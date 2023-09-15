В Кремле прокомментировали следствие по делу о самолете Пригожина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что работа продвигается, давать комментарии по этому вопросу на данный момент преждевременно.
Ранее Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что расследование катастрофы с самолётом главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина обязательно будет доведено до конца. Путин подчеркнул, что Следственный комитет России уже начал предварительное расследование происшествия.
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Ранее Песков назвал ложью западные заявления об убийстве Евгения Пригожина «по заказу Кремля».
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Екатерина Коршунова