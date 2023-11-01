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В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию

01 ноября 2023, 12:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский предприниматель Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил вернуться в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что приезд бизнесмена обратно в Россию не является чем-то необычным.

Представитель Кремля объяснил журналистам, что в возвращении Фридмана нет ничего из ряда вон выходящего, так как он — гражданин России и, как и любой гражданин, вправе уезжать из страны, затем возвращаться и жить в ней. Песков также отметил, что называть Михаила Фридмана олигархом неправильно. Он является предпринимателем, крупным бизнесменом.

Дмитрий Песков также добавил, что есть и другие бизнесмены, рангом поменьше, которые тоже то уезжают, то возвращаются. Это абсолютно нормальный процесс. Граждане России могут ездить по всему миру, но родина у них у всех одна, заключил пресс-секретарь президента.

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#израиль
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В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ
Запасы крымских водохранилищ снизились до 135 млн кубометров
01 ноября 2023, 12:45

Фото: iStock/VvoeVale

Запасы крымских водохранилищ снижаются из-за засушливой погоды. Об этом сообщают гидрологи крымского гидрометцентра, приводящие данные на начало ноября.
Отмечается, что в октябре в Крыму выпало недостаточное количество осадков для наполнения водоёмов. Это привело к сокращению запасов воды, которые составили 135 млн кубометров, что на 13 млн меньше показателей сентября. 

Согласно данным метеостанции Ай-Петри, недобор осадков составил 47%. В районе деятельности станции Ангарский Перевал недостаток оценивался в 60%.

Гибрологи оценивают сложившуюся ситуацию как неблагоприятную, посокльку большое количество водохранилищ и рек Крыма сильно обмелели. 

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#вода
#погода
#осадки
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Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения
01 ноября 2023, 12:34

Фото: iStock/Pinkypills

Сбербанк сообщил об устранении сбоя в приложении, с которым столкнулись пользователи старых версий программы. Об этом сообщили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка жаловались на проблемы с входом в приложение Сбербанка. При открытии всплывала информация о том, что приложение временно не работает. Представитель банка сообщал, что неполадки устраняются.

Позднее в компании отметили, что проводились технические работы, в результате которых пользователи необновлённой версии приложения столкнулись с трудностями. В настоящее время все версии приложения работают в штатном режиме.

Напомним, что 31 октября Сбербанк сообщил по повышении ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. 

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Правозащитник раскрыл, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг
В Лиге защиты пациентов назвали нарушением Конституции навязывание услуг по ОМС
01 ноября 2023, 12:29

Фото: IStock/megaflopp

Четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал «Радио 1», что нарушение прав россиян в области медицины – распространённая практика в России. По его словам, государство буквально «выдавливает» пациентов в платную систему здравоохранения.
«Медицина – такая сфера, где напугать пациента его диагнозом или несуществующим диагнозом вообще не сложно. В этой ситуации человек может отдать последние деньги, жить-то хочется. Все сделки в медицине и здравоохранении можно признать кабальными, так как они совершаются в момент, когда человек боится, у него нет автономии воли совершения сделки. То есть это с юридической точки зрения получается, что он зависим от организации и не может не заплатить», — сказал Александр Саверский.
Специалист напомнил, что по Конституции РФ вся медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях должна оказываться бесплатно. Однако существование полиса ОМС уже нарушает этот принцип. А за навязывание платных услуг в госучреждениях можно вовсе привлечь к уголовной ответственности.
«Сейчас я нахожусь в переписке с Минздравом, который считает, что у нас стандарты не обязательны к исполнению. А раз не обязательны, то можно делать, что у годно. Это грубейшее нарушение наших прав. Человек, конечно, может сходить в прокуратуру, но больше он в медицинскую организацию эту не придёт нормально. Вообще у нас есть 293 статья – халатность, 125 статья – оставление в опасности. Какие деньги, когда нужно оказать медицинскую помощь?» — заключил Саверский.
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#медицина
#деньги
#помощь
#омс
#нарушение
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Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
al Arabiya: свыше 500 иностранцев покинут Газу через КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/sanchezgrande

Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
Отмечается, что свыше 500 обладателей иностранных паспортов смогут попасть в Египет из Газы через КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что эвакуация иностранцев, а также раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством застопорилась из-за спорта между Египтом и палестинским движением ХАМАС, которые не могли договориться о размещении представителей ООН. Египетская сторона выступила за то, чтобы эвакуацией занимались именно наблюдатели из Организации. Позднее стало известно, что КПП всё-таки открыли для перемещения людей на территорию Египта. 

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#сектор газа
#эвакуация
#иностранцы
#египет
#конфликт
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Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице
01 ноября 2023, 10:56

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался воспитанник пермской футбольной школы Кирилл Кочетов. Он стал второй жертвой страшной аварии, в которую угодил автомобиль с четырьмя футболистами, ранее выступавшими за «Амкар».
Кириллу был всего 21 год, напоминает пресс-служба пермского клуба. Он, как и его товарищи, был воспитанником пермского «Амкара» и выступал, как и они, за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила на правах аренды. 

Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.

Кочетова на вертолете санитарной авиации доставили в Пермскую центральную областную больницу. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося футболиста и выразили готовность оказать любую посильную помощь его семье в этот тяжелый момент.

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#футболист
#машина
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Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении
В Сбербанке заявили, что уже работают над устранением сбоев в приложении
01 ноября 2023, 10:41

Фото: istock / Sitthiphong

Мобильное приложение банка Сбер у некоторых пользователей перестало работать. При входе в приложение всплывает информационное окно, что приложение временно не работает. Об этом сообщает Frank Media.

В приложение не могут зайти с iPhone и смартфонов на операционной системе Android. Пользователи приложения начали жаловаться на некорректную работу примерно с 8 утра.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его», — пишет в приложении Сбер.
Также, некоторые пользователи пожалось, что у них пропали все активные карты и приложение советует им оформит новые. 

Кроме того, по данным сервиса Downradar, отслеживающем сбои в работе сайтов и приложений, отображает более 200 жалоб по состоянию на 10:30 по московскому времени. 

«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», - подтвердил информацию сотрудник поддержки в беседе с журналистом РИА Новости.
Ранее в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что в России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мобильное приложение
#окно
#сбербанк
#карты
#приложения
#онлайн
#пользователи
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В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»
01 ноября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба АНО «АртМастерс»

В России стартовал отборочный тур индивидуальных и командных соревнований между сборными федеральных округов чемпионата творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «кино». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодёжи и молодых специалистов в сфере киноиндустрии, привлечение новых работников на региональные киностудии, снижение оттока перспективной молодёжи из регионов, а также развитие кинематографа в разных субъектах РФ.

В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск. 

Победители конкурса получат гранд на производство полнометражной кинокартины. 

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#кино
#чемпионат
#конкурс
#молодёжь
#регионы
#поддержка
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Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» пройдет с 1 по 10 декабря
01 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

С 1 по 10 декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», посвященная Международному дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Акция направлена на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. По вопросам проведения акции обращаться к координатору данного мероприятия – Беляевой Наталье Павловне, тел. 8 (926) 863-86-19, test@social-tech.ru.

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#инвалиды
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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья в ноябре
01 ноября 2023, 10:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Опубликован график приема граждан в Правительстве Московской области на ноябрь 2023 год.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на ноябрь.



 

  
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.


Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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