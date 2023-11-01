В Кремле прокомментировали возвращение бизнесмена Фридмана в Россию

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Российский предприниматель Михаил Фридман сообщил, что переехал в Израиль из Великобритании, но на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил вернуться в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что приезд бизнесмена обратно в Россию не является чем-то необычным.
Дмитрий Песков также добавил, что есть и другие бизнесмены, рангом поменьше, которые тоже то уезжают, то возвращаются. Это абсолютно нормальный процесс. Граждане России могут ездить по всему миру, но родина у них у всех одна, заключил пресс-секретарь президента.
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Александр Бойцов