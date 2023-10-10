В Кремле прокомментировали возвращение Фридмана в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в РФ не является чем-то необычным, по причине того, что Фридман — гражданин России, которвй как и любой другой гражданин, может уезжать из страны и возвращаться в нее. Об этом Песков сообщил журналистам.