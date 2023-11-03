В Кремле рассказали об интенсивном графике Путина

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у президента достаточно напряженный рабочий график. Об этом представитель Кремля рассказал журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент диалога в телеграм-канале.
«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете, — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — объяснил Песков.Пресс-секретарь сказал, что какие-то мероприятия, в которых принимает участие российский президент, могут длиться до 2 часов ночи.
«Поэтому, скажем так, не получается укладываться в световые сутки», — разъяснил Песков.
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