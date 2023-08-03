В Кремле заявили о выходе России из кризиса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса. Об этом он заявил в рамках выступления на «Мастерской новых медиа».
Песков добавил, что «это предстоит изучать, откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».
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Екатерина Коршунова