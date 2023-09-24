В Крым начали переезжать семьи из Германии

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Депутат Юрий Гемпель сказал, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из ФРГ.
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что в республику из Германии переезжают семьи русских немцев, пишет РИА Новости. Таких семей уже более двухсот.
Семьи решили уехать из Германии и вернуться на историческую родину. По словам Гемпеля, в Крыму есть все возможности для развития и нет гонений по национальному признаку. Депутат сообщил, что власти республики создали все условия, чтобы семьи возвращались из-за границы.
Ранее сообщалось, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.
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Семьи решили уехать из Германии и вернуться на историческую родину. По словам Гемпеля, в Крыму есть все возможности для развития и нет гонений по национальному признаку. Депутат сообщил, что власти республики создали все условия, чтобы семьи возвращались из-за границы.
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Мария Фирсова