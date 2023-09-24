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В Крым начали переезжать семьи из Германии

24 сентября 2023, 12:35
Фото: istockphoto/Povozniuk

Фото: istockphoto/Povozniuk

Депутат Юрий Гемпель сказал, что в Крым начали переезжать семьи русских немцев из ФРГ.
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что в республику из Германии переезжают семьи русских немцев, пишет РИА Новости. Таких семей уже более двухсот.

Семьи решили уехать из Германии и вернуться на историческую родину. По словам Гемпеля, в Крыму есть все возможности для развития и нет гонений по национальному признаку. Депутат сообщил, что власти республики создали все условия, чтобы семьи возвращались из-за границы.


Ранее сообщалось, что тысячи россиян начали выбирать отдых без удобств. Туристы приезжают в особенный парк Красноярского края с древними скалами и уникальной природой. Туристы идут в тайгу – до «Столбов» примерно 7 километров пешком. Путь пролегает по крутым склонам, корням деревьев и каменистым тропам, но это никого не пугает. На вершине туристов ожидают каменные исполины, которым более 50 млн лет.

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#крым
#семья
#германия
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Детеныш панды, родившийся в Москве, оказался самкой, ей исполнился месяц
24 сентября 2023, 13:03

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой, обе панды чувствуют себя прекрасно.
По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов. Сегодня крохе исполнился месяц.

Мэр рассказал, что первое время после родов панда Диндин прятала и оберегала детеныша, не могла спокойно поесть или поспать, однако теперь малышка подросла, у неё появилась шерсть, изменилась терморегуляция. Ее мать чувствует себя спокойно. 

Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

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#детёныш
#родители
#мать
#мэр
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В Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустые квартиры
24 сентября 2023, 12:20

Фото: istockphoto/chuyu

Всё население КНР в 1,4 млрд человек недостаточно, чтобы заполнить все пустые квартиры в стране.
Агентство Reuters, ссылаясь на бывшего замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэна, пишет, что в Китае возник кризис на рынке недвижимости.
 
«Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на 3 млрд человек», —заявил Хэ Кэн на форуме в Дунгуане.
С его словам, данная оценка завышена, но и 1,4 млрд китайцев вряд ли заполнят все пустующие квартиры. Китайский рынок недвижимости в состоянии кризиса с 2021 года. С момента банкротства застройщика Evergrande. На  август площадь непроданного жилья в КНР достигла 648 млн кв. м.
 
Критика экс-чиновника противоречит официальным заявлениям властей о стабильности китайской экономики.

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#китай
#жильё
#квартиры
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На Алтае выпал первый снег
24 сентября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/Evgeniya Pavlova

На Семинском перевале в Республике Алтай пошёл снег.
РИА Новости пишет, что первый снег выпал на Семинском перевале в Республике Алтай.
 
«Снег на Семинском перевале выпал вчера вечером, в день осеннего равноденствия», - рассказала Светлана Казанцева, организатор семейных туров с детьми
Снег на Семинском перевале в Горном Алтае выпадает раньше, чем на других территориях региона.

Ранее сообщалось, что обитатели подмосковных лесов начали готовится к долгой зимовке. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

«У белок и лис начинается линька – им пора менять летнюю окраску на зимний камуфляж. Барсуки и енотовидные собаки утепляются. Мех у них становится гуще, появляется подпушек. Кроты утепляют убежища – носят в норы сухую листву, мох, шерсть и даже птичьи перья», – уточнили в Комлесхозе.
Кроме того, все лесные животные нагуливают жир, так как неизвестно, сколько снега выпадет зимой, крепкими ли будут морозы и насколько сбалансированным останется рацион. Жировые запасы могут достигать к зиме 30-40% от массы тела, а сам жир сильно отличается от обычного – он намного плотнее.

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#зима
#снег
#снегопад
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В России планируют запретить долгую стоянку такси в жилой зоне
24 сентября 2023, 10:42

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

МВД поддерживает идею запретить стоянку такси в жилой зоне дольше 30 минут.
В МВД нашло поддержку предложение запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
 
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предлагал рассмотреть возможность изменить ПДД для того, чтобы ограничить время пребывания автомобилей такси в жилой зоне до 30 минут. Глава ГИБДД Черников ответил, что проект необходимо проработать.
 
«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», —написал в ответном письме Черников.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал рост цен на услуги такси и отметил, что повышение стоимости тарифов автоперевозок в будущем будет только расти. Он пояснил, что для снижения цены необходимо уменьшить затраты на такие расходы, как амортизация автомобиля, цены запчастей, стоимость бензина, оплата труда водителям и прибыль предприятия.

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#такси
#мвд
#автомобили
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Синоптик Леус рассказал, когда в Москве и Подмосковье наступят холода
24 сентября 2023, 09:57

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

По словам Михаила Леуса, бабье лето в столичном регионе подошло к концу.
О погоде в Москве и Подмосковье сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
 
В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта. Он принесёт дожди на северо-запад Подмосковья, а потом придёт и в столицу.
 
Дневная температура воздуха в Москве 24 сентября достигнет 23-25 градусов, по области — 21-26 градусов.
 
Атмосферное давление будет слабо падать (753 миллиметра ртутного столба).

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#погода
#москва
#подмосковье
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Психолог Гогуева перечислила любимые фразы манипуляторов
24 сентября 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Манипуляторы любят обобщать, поэтому могут говорить следующие фразы: «Ты никогда мне не помогаешь», «Вечно ты занят».
Любимые фразы манипуляторов в беседе с «Мослентой» раскрыла кандидат психологических наук Марина Гогуева.
 
По её словам, манипуляцией можно назвать непрямое сообщение в контакте, где на первом месте собственная выгода, а чувства собеседника и его потребности не так важны.
 
Агрессивное навязывание своих мыслей можно отнести к манипуляции: «Делай, как я говорю», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с моё». Также подозрение должно вызвать сочетание уважительной причины и давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, а помочь некому». К манипуляциям относятся навязывание чувства вины, бойкот, запугивание и угрозы.
 
Повышенное внимание, подарки, а также лесть тоже могут являться инструментами манипулятора. Жертва думает, что должна ответить добром на добро и выполняет требования манипулятора. 

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#психолог
#психология
#отношения
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Касперский рассказал, на каком языке говорит большинство хакеров
24 сентября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Большая часть хакеров говорит на китайском языке.
Об этом рассказал Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. По его словам, на втором месте испаноязычные специалисты. А русские занимают четвёртое место. В основном в хакерские группы входят студенты.
 
В данный момент известно о 900 подобных групп. Они занимаются киберпреступностью и промышленным шпионажем, пишет «МК».
 
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесённый хакерами, вырос за прошлый год на треть. В среднем госкорпорации и крупные компании теряли из-за хакеров порядка 20 млн рублей. В эту сумму не вошли репутационные потери.

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#хакер
#студенты
#китай
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Юрист Кофанов рассказал, что при увольнении могут удержать 20% зарплаты
24 сентября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/PROMT8

Работодатель по закону имеет право удержать до 20% от зарплаты сотрудника, решившего уволиться.
Ura.ru, ссылаясь на юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, пишет, что часть зарплаты могут удержать, если сотрудник увольняется до конца года и уже получил отпускные (статья 137 Трудового кодекса РФ).
 
«При увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28 календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни», —сказал Дмитрий Кофанов.
При этом работодатель не сможет по закону удержать более 20% от средней заработной платы. Правда, при согласии работника возможны удержания любых сумм.
 
Также работодатель может не выплачивать все причитающиеся сотруднику при увольнении деньги, в случае если тот уже брал аванс. Это касается тех случаев, когда сотрудник попросил выдать часть суммы заранее, а не в положенные сроки, и снова не более 20%.

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#работа
#зарплата
#зарплаты
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Российский блогер заработал сотни миллионов на незаконных лотереях
МВД: на Сахалине блогер заработал 256 миллионов рублей на незаконных лотереях
24 сентября 2023, 05:36

Фото: iStock/blinow61

На Сахалине организатор незаконной лотереи стал фигурантом уголовного дела, в котором ему предъявляют обвинения в получении сотен миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
Согласно информации, официального представителя МВД Ирины Волк, по предварительным данным, сахалинский блогер использовал социальные сети для продажи сертификатов стоимостью две тысячи рублей, предоставляющих доступ к товарам и услугам. Затем он организовывал розыгрыши призов среди обладателей этих сертификатов, не имея регистрации как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, и не имея соответствующего разрешения.

Деньги перечислялись на банковский счет организатора лотереи. Кроме того, он воспользовался банковскими картами, зарегистрированными на имена своих родственников. По имеющимся данным, за период с 2021 по 2023 год злоумышленник незаконным образом заработал 256 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело на основании пункта «б» части второй статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное предпринимательство»). Расследование данного инцидента продолжается.

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