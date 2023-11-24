В Крыму хотят построить подводную альтернативу Крымскому мосту

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Россия и Китай планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом, который может стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что соответствующие переговоры уже проводились между бизнесменами государств.
Украинские спецслужбы перехватили электронные письма, в которых отмечалось, что Китайская железнодорожная строительная корпорация готова осуществить строительство железных и автомобильных дорог в Крыму. Однако компания отмечает, что будет сотрудничать только при условии полной конфиденциальности, из-за высоких рисков наложения санкций.
Уточняется, что финансовой составляющей проекта будет заниматься китайский банк, а Россия, в свою очередь, должна разрешить Китаю взимать плату за проезд по тоннелю.
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Украинские спецслужбы перехватили электронные письма, в которых отмечалось, что Китайская железнодорожная строительная корпорация готова осуществить строительство железных и автомобильных дорог в Крыму. Однако компания отмечает, что будет сотрудничать только при условии полной конфиденциальности, из-за высоких рисков наложения санкций.
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Анастасия Чинкова