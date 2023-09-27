В Крыму хотят восстановить подачу воды из Днепра

Фото: iStock/Ekaterina Utorova
«В период, когда дамбы не будет, мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать. Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», — цитирует РИА Новости Константинова.
Напомним, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС водохранилище не просто обмелело, а его больше нет.
Читайте также:
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53
Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС
В Белом доме посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС