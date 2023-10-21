В Крыму на продажу выставили квартиру Зеленских

Фото: istockphoto/Inna Borodiy
а аукционе первоначальная стоимость квартиры равняется 24,6 млн руб.
ТАСС пишет, что национализированная квартира в центре Ливадии в Ялте, принадлежавшая ранее жене президента Украины Елене Зеленской, оказалась на торгах в состоянии предчистовой отделки.
Квартира площадью 119,5 кв. м была национализирована в марте, в начале октября выставлена на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире семья Зеленских пожить не успела. Только стены побелили. В пресс-службе Минимущества Республики Крым сообщили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.
Квартира расположена на пятом этаже, с её балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с садом. В квартире Зеленских есть несколько помещений - гостиная с панорамным окном на балкон, спальня с ванной и кухня, которая совмещена со столовой. В ней отсутствует мебель и даже нет розеток, но установлен санузел.
Заявки на покупку квартиры примут до 26 октября. По условиям участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50%. Торги пройдут 30 октября.
В сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.
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Квартира площадью 119,5 кв. м была национализирована в марте, в начале октября выставлена на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире семья Зеленских пожить не успела. Только стены побелили. В пресс-службе Минимущества Республики Крым сообщили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.
Заявки на покупку квартиры примут до 26 октября. По условиям участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50%. Торги пройдут 30 октября.
В сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.
Читайте также:
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Мария Фирсова