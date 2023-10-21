В Крыму на продажу выставили квартиру Зеленских

В выходные дни в столичном регионе резко похолодает. Температура упадёт до минус 4-6 градусов в ночные часы, днём в Москве ожидается +2…+4 градуса, по области от 0 до +5 градусов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.