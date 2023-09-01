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В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

Константинов: Национализированная квартира Зеленского в Крыму стоит $300 тыс.
01 сентября 2023, 05:50

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в южной части полуострова Крыма оценивается в $200-300 тыс., сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.
«Эта квартира для него как для паровоза — гайка. С его счетами эта квартира не имеет для него значения. Думаю, Зеленский проклял тот день, когда приобрел эту квартиру, ещё будучи обычным клоуном — не кровавым, как сейчас. Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте $200-300 тыс. — это смех, он в день больше кладёт в карман», — цитирует агентство слова Константинова.

Он добавил, что сейчас все уже успели забыть, каким артистом был Владимир Зеленский и как он профессионально смешил людей.


«Этот образ им полностью утрачен. Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился», — заключил глава парламента Крыма.

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#квартира
#владимир зеленский
#рф
#крым
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Бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской
Вандалы разрисовали краской бюст Брежнева в Днепропетровской области
01 сентября 2023, 08:33

Фото: iStock/alzay

В Днепропетровской области Украины вандалы разрисовали краской бюст секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
По информации украинского издания, вандалы разрисовали желтой и синей красками бюст Брежнева, который был установлен на площадке музея истории. Кроме того, неизвестные оставили записку с требованием снести памятник секретарю ЦК КПСС.  

Вандалы заявили в обращении, что вместо того, чтобы демонтировать монумент, его в очередной раз перенесли.  

Прежде сообщалось, что киевские власти приняли закон о переименовании топонимов на территории страны, связанных с Россией. 

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#памятник
#закон
#ссср
#страны
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В России запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля
Вступило в силу постановление о запрете вешать гаджеты на лобовое стекло машины
01 сентября 2023, 08:10

Фото: iStock/undefined undefined

В России вступило в силу постановление правительства, которое предусматривает запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа размещен на портале правовой информации. В соответствии с новыми правилами эксплуатации автомобиля, водителям запрещено устанавливать дополнительные предметы на лобовое стекло авто, которые ограничивают обзорность. 

Отмечается, что речь не идет о запрете использования гаджетов, навигаторов или платежных устройств, законодатель требует их правильного установления, которое не будет мешать автомобилистам и не ограничат видимость. 

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#авто
#отключение
#автомобилисты
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В московских аэропортах задержано свыше 60 рейсов
В Шереметьево, Домодедово и Внуково 61 авиарейс задержан и 23 отменены
01 сентября 2023, 08:00

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В московских аэропортах 61 авиарейс задержан и 23 отменены. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По информации издания, рейсы отменены или задержаны в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.  

Прежде, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки беспилотниками объектов на территории РФ. В районе Люберец дрон противника был уничтожен силами российской ПВО. Позже, соответствующую информацию подтвердило российское оборонное ведомство. 

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#рейсы
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#рф
#пво
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Ветврач Горшков: Технология протезирования для животных доказала эффективность
01 сентября 2023, 05:19

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков заявил, что технология хирургов-ветеринаров по установке домашним животным протезов, напечатанных на 3D-принтере, доказала свою эффективность. Об это пишет РИА Новости.
В 2021 году ветеринары из Новосибирска впервые в мире установили бездомной собаке Монике, которая была найдена в лесу с отрубленными лапами, протезы всех конечностей. Сейчас Моника живет в Великобритании, она отлично себя чувствует и бегает по полям.

Горшков отметил, что Моника стала первой собакой в мире, которой установили сразу четыре протеза. При этом в Новокузнецке живет кошка Дымка, у которой также на всех лапах протезы. За последние несколько лет ветеринары провели более сорока подобных операций, добавил Горшков.

По словам специалиста, технология доказала свою эффективность, но работа над ней продолжается. Сейчас процент приживления имплантов составляет около 90%.

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#ветеринары
#кошка
#собака
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Эксперт Дайнеко разъяснила россиянам новый порядок уплаты налогов
01 сентября 2023, 05:07

Фото: iStock/blinow61

Эксперт Ольга Дайнеко напомнила россиянам, что в 2023 году их ждет новый порядок уплаты налогов. Об этом пишет радио Sputnik.
Согласно нововведениям, каждый налогоплательщик имеет свой Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Теперь отдельные квитанции на транспортный, имущественный и земельный налоги не требуется.

Так, ЕНС является подобием электронного кошелька, откуда налоговая служба может списать начисленные платежи. Отмечается, что если у гражданина есть штрафы или задолженности, они будут оплачиваться в первую очередь. 

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#налоги
#штрафы
#счёт
#служба
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Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
ФТС: Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
01 сентября 2023, 04:58

Фото: istockphoto.com/SergeyVButorin

В преддверии 1 сентября Россия приобрела цветов на почти 46 миллионов долларов. Преобладающей популярностью пользовались розы и хризантемы, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, передает РИА Новости.
«В течение августа 2023 года таможенные органы зарегистрировали более 6,4 тысячи тонн свежеотрезанных цветов на сумму свыше 45,8 миллионов долларов США», — подчеркнули в ФТС, добавив, что основное количество цветов было ввезено из Нидерландов (45%) и Эквадора (37%).
Согласно данным ведомства, наибольшая доля импортированных цветов приходится на розы (35%) и хризантемы (28%), а другие свежесрезанные цветы, используемые для создания букетов (включая флоксы, гортензии, гидрангии, альстромерии и прочие), составили чуть менее трети — 27%.

Важно отметить, что большая часть декларирования цветов осуществляется в деятельности Северо-Западного таможенного управления (52%) и Московской таможни (41%).

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#подмосковье
#сша
#цветы
#розы
#рекомендации
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Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве
Вильфанд: теплая погода с летней температурой продлится в Москве до 6-7 сентября
01 сентября 2023, 03:59

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Необычно теплая погода с характерными для лета температурами сохранится в Москве до 6-7 сентября, по информации от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, передает РИА Новости.
«Погода 1 сентября будто летняя, и в течение следующих дней, даже в первой неделе сентября, мы будем ощущать атмосферу августа. Лето как будто не заметило, что наступил сентябрь, и неспешно продолжает свой ход», — отметил Вильфанд.
Согласно его прогнозу, аномально теплая погода сохранится до 6-7 сентября, радуя жителей столицы летними температурами.

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#подмосковье
#погода
#лето
#ночь
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Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза
Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло со 159 до 690
01 сентября 2023, 03:51

Фото: ГУСТ МО

Количество частных и многоквартирных домов, пострадавших от наводнений, вызванных мощными ливнями в Приморском крае, за последние сутки выросло со 159 до 690. Эту информацию предоставила пресс-служба краевого министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в пятницу, передает РИА Новости.
29 августа на Приморье обрушился южный циклон, принося с собой сильные дожди, которые продолжались ночью и утром следующего дня, двигаясь к востоку. В Хасанском районе, где было зафиксировано значительное количество осадков, произошли ливни, вызвавшие разрушение домов, а также приведшие к затоплению дорог и нарушению сообщения с южными районами Приморского края.

В начале четверга пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края сообщила РИА Новости о 127 частных и 32 многоквартирных домах, которые оказались подтопленными, а также о 1189 придомовых территориях. Кроме того, 42 населенных пункта были изолированы от транспортного сообщения.

«На данный момент в 35 населенных пунктах остаются подтопленными 690 жилых домов, включая 45 многоквартирных домов и 645 частных домов. Подтопления зарегистрированы в 14 муниципалитетах края», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
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#дожди
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#густ
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НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»
НАСА: «Луна-25» могла образовать новый кратер на поверхности спутника Земли
01 сентября 2023, 03:45

Фото: iStock/Vitaly_Kusaylo

Согласно информации, предоставленной НАСА, падение российской лунной станции «Луна-25» возможно привело к появлению нового кратера на поверхности Луны. Агентство ссылается на последние данные, полученные с американского зонда LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), передает РИА Новости.
НАСА объявило о том, что зонд LRO заснял новый кратер на поверхности Луны, который, предположительно, может быть следом после падения российской миссии «Луна-25». Предоставленные черно-белые фотографии, сделанные в июне 2020 года и более свежие снимки сделанные зондом 24 августа этого года, показывают углубление, которого ранее на поверхности не было.



НАСА также уточнило, что 21 августа «Роскосмос» опубликовал расчетную точку падения аппарата «Луна-25», и после этого специалисты, управляющие камерой и миссией зонда LRO, смогли провести моделирование и предоставить команды аппарату. Это позволило сделать снимки этой области 22 августа.

Таким образом, совокупные данные от НАСА и зонда LRO указывают на возможное образование нового кратера на поверхности Луны в результате падения российской лунной станции «Луна-25».

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