В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

Национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в южной части полуострова Крыма оценивается в $200-300 тыс., сообщил РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов.
«Эта квартира для него как для паровоза — гайка. С его счетами эта квартира не имеет для него значения. Думаю, Зеленский проклял тот день, когда приобрел эту квартиру, ещё будучи обычным клоуном — не кровавым, как сейчас. Сколько может стоить его ялтинская квартира? При самом оптимистичном варианте $200-300 тыс. — это смех, он в день больше кладёт в карман», — цитирует агентство слова Константинова.
Он добавил, что сейчас все уже успели забыть, каким артистом был Владимир Зеленский и как он профессионально смешил людей.
«Этот образ им полностью утрачен. Сравните хотя бы его фото в первый год президентства и сейчас — сразу станет понятно, во что он превратился», — заключил глава парламента Крыма.
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Диана Аванесян