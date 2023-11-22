В Крыму отреагировали на решение частных клиник об отказе от абортов

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Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу частных клиник региона от отказа от абортов, однако, отметил, что в каждом случае важен индивидуальных подход.
По его словам, данная инициатива выдвинута без участия органов власти.
Он также пояснил, что в каждом случае необходим индивидуальный подход. При этом он отметил необходимость в социальной рекламе. По его словам, женщине нужно знать, что аборт несет вред не только организму женщины, но и всему российскому обществу.
Аксенов подчеркнул, что население России должно увеличиваться, так как без этого невозможно развивать такую большую страну.
При этом демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения.
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«Если нет каких-то серьезных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь, запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся. Надо формировать общественную позицию, обеспечить организационные моменты в медицинских учреждениях, вести работу и с врачами, и с пациентами», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что население России должно увеличиваться, так как без этого невозможно развивать такую большую страну.
При этом демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения.
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Элина Позднякова