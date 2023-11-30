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В Крыму оценили ущерб от «мегашторма» почти на 40 млрд рублей

МЧС: предварительная сумма ущерба Крыму от непогоды составила 39,7 млрд руб
30 ноября 2023, 17:28
Фото: iStock/AwakenedEye

Фото: iStock/AwakenedEye

Стихия в Крыму нанесла ущерба на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев.
«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - сообщил Садаклиев в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время обесточены 19 высоковольтных линий. Порядка 10306 человек остаются без света. При этом в 42 населенных пунктах частично отсутствует водоснабжение. Людям привозят воду на водовозках.


Также в пунктах временного размещения находятся более 50 человек. Там им предоставлено все необходимое.

Ранее Садаклиев сообщал, что ущерб инфраструктуре и объектам в Республике Крым составляет около 490 миллионов рублей. Однако после сбора и анализа всей информации эта цифра должна значительно вырасти. По его мнению, так как подсчет ущерба продолжается и появляются все новые данные, эта цифра может вырасти как минимум вдвое. Он также сообщил, что полное восстановление электроснабжения в республике ожидается к утру среды 29 ноября.

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#регионы
#ущерб
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Онлайн-займы наиболее популярны в Якутии и Тыве
30 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Sitthiphong

Согласно статистике компании «Займер», регионами, где наиболее востребованы онлайн-займы, оказались Якутия и Тыва, а также Алтай.
В то же время наименьшей популярностью такие займы обладают среди жителей кавказских республик, таких, как Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Также маленький спрос на онлайн-займы наблюдается в Москве и Белгородской области.

«В северных и восточных регионах с суровым климатом и низкой степенью урбанизации онлайн-займы являются инструментом финансовой доступности для населения. Там сейчас это привычный способ решать задачу экстренного пополнения своего бюджета», — приводит Газета.ру заключение аналитиков.

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#онлайн
#кредит
#займ
#россия
#регион
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17 тысяч сотрудников коммунальных служб работают на территориях Подмосковья
30 ноября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

Свыше 17 тысяч сотрудников коммунальных служб и 1600 единиц техники убирают последствия снегопадов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
Ночью Подмосковье накрыл очередной снегопад, который сохранялся в течении дня в некоторых регионах.

«Сегодня на территории вышли 17 137 сотрудников коммунальных служб, на помощь им выехали 1 632 машины уборочной техники. 831 трактор отчищают от снега дворовые проезды, парковочные места, подъезды к контейнерным площадкам, с очисткой снега помогают 345 погрузчиков, с его вывозом — 84 самосвала.<…> Также не забываем про противогололедную обработку, задействовано 200 осыпающей техники», — отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что задания в системе СКПДИ были сформированы заранее и на данный момент инспекторы ГУСТ, следят за проделанной работой муниципалитеты.

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#густ
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«Результат спецоперации»: кто причастен к взрыву цистерны в Северомуйском тоннеле
В железнодорожном тоннеле в Бурятии вспыхнула цистерна с топливом
30 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/sandsun

В грузовом перегоне в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. По некоторым данным, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети, однако ряд украинских источников сообщает, что к инциденту причастна Служба безопасности Украины. О том, что на самом деле произошло в тоннеле, читайте в материале «Радио 1».


В Бурятии загорелась цистерна в тоннеле


В ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения поезда по тоннелю. Об этом сообщили в РЖД. На место аварии прибыли два пожарных поезда, которые устраняли последствия возгорания. В настоящее время огонь потушен. Жертв удалось избежать.

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В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге

Объем повреждений продолжает устанавливаться. В компании также отметили, что часть поездов были направлены по альтернативному маршруту из-за инцидента. Однако полного блокирования движения не было.


Диверсанты взорвали поезд с в Северомуйском тоннеле  


Вскоре после ЧП на перегоне в Бурятии, в украинских изданиях появилась информация о том, что ко взрыву причастны спецслужбы страны. Во время движения грузового поезда по Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле, сработали четыре взрывных устройства. Об этом сообщило агентство «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники.

«Взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северомуйском тоннеле — результат спецоперации СБУ», — утверждают авторы статьи.

Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что объект для осуществления диверсии был выбран не случайно. Информаторы заявили, что перегон в Бурятии является единственным серьезным путем железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, по которому якобы идут военные поставки.  

Российская сторона не подтверждает информацию о том, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство.  


Цистерна с топливом загорелась в Бурятии: причины


Причиной пожара в грузовом поезде, следовавшему по Северомуйскому тоннелю, стало замыкание кабельной сети. Об этом сообщила пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Машинист поезда сообщил, что в момент, когда грузовой состав начал въезжать в тоннель, он услышал хлопок, после чего начался пожар. Прибывшие на место происшествия оперативные службы ликвидировали возгорание. В результате происшествия, три вагона-цистерны были сильно повреждены. Один из них выгорел полностью. Машинисту медицинская помощь не понадобилась.
 
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Северомуйский тоннель в Бурятии


В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д
В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д

Железнодорожный тоннель в Бурятии открыли 5 декабря 2003 года. Строительство объекта продолжалось 26 лет. Тоннель является самым длинным в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. Свое название объект инфраструктуры получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит.

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#сбу
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Исследование: Собаки и кошки – самые популярные домашние животные у россиян
30 ноября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/ajr_images

Исследование ОК и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что наиболее популярными среди россиян домашними питомцами стали собаки и кошки.
При этом, на третьем месте по популярности в России оказались птицы.

Как передаёт Газета.ру, наиболее популярными породами собак у россиян являются немецкая овчарка, померанский шпиц, йоркширский терьер, чихуахуа и французский бульдог. В топ самых любимых пород кошек вошли шотландская вислоухая, русская голубая, сибирская, тайская и канадский сфинкс.

Что касается птиц, то наиболее часто наши сограждане заводят попугаев, а именно волнистых, жако, какаду, ара и корелла.

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#птицы
#питомцы
#собаки
#кошки
#россияне
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Омбудсмен Фаевская помогла жителю Орехово-Зуева получить социальные услуги на дому
30 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить право на получение социальных услуг на дому жителю Орехово-Зуева. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Мужчина сам обратился к Фаевской. Девять месяцев он не мог воспользоваться социальными услугами на дому как инвалид-колясочник.
«Василий оказался в трудной жизненной ситуации. Человеку с ограниченными возможностями необходимо регулярно получать требуемые услуги. Чтобы оперативно помочь ему, мои сотрудники связались с руководством Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Вскоре Василий заключил договор с центром на получение социальных услуг на дому», – рассказала Фаевская.
В пресс-службе напомнили, как обратиться к уполномоченному, если восстановить нарушенные права самостоятельно не получается. Можно позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20 и рассказать о проблеме. Ещё один вариант – написать на почту upchmo@mosreg.ru, прикрепив документы, подтверждающие нарушение прав. Также можно заполнить форму на сайте

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#орехово-зуево
#инвалиды
#социальная помощь
#подмосковье
#московская область
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В Горно-Алтайске мать несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги
30 ноября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/GAYSORN EAMSUMANG

В Горно-Алтайске женщина несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги.
«Подъем» в Telegram-канале сообщает, что нынешней осенью на улице Ушакова в Горно-Алтайске провели газ. Газовики раскопали дорогу и оставили в неприглядном виде.

В организации «Народный фронт» рассказали, что таких действий пострадали жители пяти домов. Они не могут добраться до жилья на автомобилях. Среди пострадавших— семьи с детьми, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

От дороги до домов нужно подниматься примерно 200 метров. Всё это время женщине нужно нести на спине сына-инвалида. По словам местной жительницы, когда муж работает, она сама вынуждена расчищать дорогу.

Общественники направили обращения в прокуратуру и газовую организацию, требуя привести дорогу в порядок.

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#дети
#дорога
#дети-инвалиды
#новости
#прокуратура
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Число зарегистрированных в Московской области автомобилей такси превысило 100 тыс
30 ноября 2023, 17:23

Фото: Минтранс МО

Подмосковный Минтранс за три месяца внёс более 7,5 тыс автомобилей в реестр легкового такси и выдал перевозчикам свыше 680 разрешений. Таким образом, сейчас в реестре такси числятся около 100 тыс автомобилей и порядка 37 тыс перевозчиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
С 1 сентября вступил в силу закон об организации таксомоторных перевозок, позволяющий физлицам получить разрешение на работу в такси.
«На сегодня на территории региона зарегистрированы более 36 тыс индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц. Ещё порядка 70 водителей работают как самозанятые», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что разрешение на таксомоторную деятельность можно получить, подав заявление в электронной форме через региональный портал госуслуг, или обратившись в МФЦ. Для удобства граждан министерство разработало чат-бот в «Телеграм». 

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#автомобили
#такси
#московская область
#подмосковье
#регистрация
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В Подмосковье осудили мужчин, убивших пенсионера на его даче в ходе ограбления
СК: в Подмосковье осудили грабителей, убивших москвича на его даче
30 ноября 2023, 17:12

Фото: iStock/Zolnierek

В Московской области суд признал виновными пятерых мужчин, которые убили москвича, пытаясь ограбить его дачу. Они получили наказания от 9 до 23 лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Подмосковья.
Следствие установило, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново вооруженные мужчины в масках проникли на дачу 65-летнего москвича. Хозяин дома выстрелил в сторону грабителей из травматического пистолета, а они выстрелили в него из ружья и пистолета, попав в живот. Пенсионер скончался на месте.

Преступников оперативно задержали. На допросе они признались в совершении преступления.

«Также установлено, что в 2018 году подсудимые уже совершали разбойное нападение на загородный дом потерпевшего, а в 2019 году совершили кражу денежных средств из его домовладения. Однако тогда сотрудникам правоохранительных органов выйти на их след не удалось», - говорится в сообщении ведомства. 

В итоге всего девять уголовных дел были соединены в одно производство.

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#пенсионер
#пострадавший
#следствие
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Американские биологи обнаружили, что морские звезды без мозга могут учиться
BES: морские звезды вида офиура черная могут учиться на собственном опыте
30 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/naturediver

Американские ученые из Дьюкского университета в штате Северная Каролина выяснили, что определенные виды морских звезд могут учиться несмотря на то, что у них отсутствует мозг.
Исследование опубликовал научный журнал Behavioral Ecology and Sociobiology (BES).

Биологи наблюдали за офиурой черной (Ophiocoma echinata). Она обитает в тропических водах Атлантического океана и Карибском море. Нервная система этих животных является структурами в конечностях, соединяющимися в кольцо вокруг рта.

«У них нет никакого обрабатывающегося центра. Каждая нервная связка может действовать независимо», — говорит ведущий автор исследования Джулия Нотар.
Биологи поместили 16 офиур в резервуары с водой и выдавали им еду каждые 30 минут. Во время кормления одной группы морских звезд свет приглушали. А другая группа животных питалась при включенном освещении.

Исследование проходило в течение 10 месяцев. За это время иглокожие из первой группы выработался условный рефлекс на темноту. Когда свет выключался, они выползали из укрытий ещё до момента, как им сбрасывали корм. Эта ассоциация сохранилась и спустя 13-дневный перерыв, когда офиур кормили, не меняя освещение.

Ученые пока не выяснили, как именно морским звездам удается запоминать опыт, не имея мозга. 

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