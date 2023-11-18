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В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель

Под Ай-Петри пробурили семикилометровый гидротоннель для подачи воды в Ялту
18 ноября 2023, 15:07
Фото: istockphoto / possum1961

Фото: istockphoto / possum1961

Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор полностью пробурен.
Соединение с готовой частью с южной стороны прошло на текущей неделе, передает РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Создание тоннеля под горой Ай-Петри – одна из самых масштабных работ ФЦП по развитию полуострова стоимостью около 9 миллиардов рублей. Тоннель составляет 7,2 километра диаметром 3,5 метра. Он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды.


При этом, около полутора километров тоннеля, которые уже были сделаны с южной стороны в конце 80-х годов, но дальнейшие работы остановили вто время, уже отремонтированы и готовы к использованию.

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#строительство
#крым
#вода
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Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе
Россияне провели митинг у финского парламента против закрытия КПП на границе
18 ноября 2023, 15:32

Фото: istockphoto / eberarr

Россияне организовали митинг в Хельсинки, выступив против закрытия четырех пограничных КПП.Такое решение приняло финское правительство, передает корреспондент РИА Новости.
Столичная полиция дала разрешение на проведение акции. По оценке СМИ, в 12:00 (13:00 по Москве) на нем участвовали около 300 человек.
 
По словам одной из участниц митинга, такое решение ограничивает право жителей страны на встречи с родственниками. 
 
Уточняется, что на митинге была замечена другая девушка с ребенком, которая держала плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!").

Ранее сообщали, что итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях. 

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#страны
#акции
#право
#девушка
#митинг
#финляндия
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Для главы Samsung потребовали 5 лет тюрьмы по делу о слиянии компаний
18 ноября 2023, 13:45

Фото: istockphoto Zolnierek

Южнокорейская прокуратура требует для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Джэёна пять лет лишения свободы. Он считается виновным в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций.
Прокуратура также требует главу Samsung выплатить штраф 500 миллионов вон ($386,6 тысяч).

Фигуранта обвиняют слиянии Cheil Industries Inc. и Samsung C&T, передает издание The Korea Times. 

Соединение двух компаний в 2015 году прошло в форме обмена акциями из расчета три бумаги Samsung C&T за одну акцию Cheil. Это позволило Ли Джэёну, владевшему 23,2% Cheil, стать самым крупным акционером Samsung C&T, то есть холдинговой компанией Samsung Group.

В прокуратуре утверждают условия обмена акций не правильными, поскольку доходы Samsung C&T превышают выручку Cheil в 5,5 раза.

Глава Samsung не согласен с обвинениями. Разбирательства по этому делу ведутся уже три года, и решение суда ожидается в ближайшие месяцы.

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#московская область
#штраф
#прокуратура
#доходы
#маск
#ДЭГ
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В Турции призывают экономить воду из-за засухи
18 ноября 2023, 13:26

Фото: istockphoto/Fatih Deger

Население Турции призывают мобилизовать усилия и прийти к «чувствительному подходу» из-за нехватки воды.
Министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы обратился к гражданам во время интервью CNN Türk. По его словам, Турция, которая является одной из стран Средиземноморского бассейна, может сильно пострадать из-за климатического кризиса. Министр заявил, что необходима иная политики в этой области. 

Август стал самым засушливым в Турции за 33 года. Большую часть территории страны из-за засухи метеорологи включили в зону ЧС.

Ранее в Тунисе ввели квоты на питьевую воду из-за засухи. Запрет распространялся на использование питьевой воды для мытья автомобилей, полива зеленых насаждений, уборки улиц и общественных мест. Нарушителям грозил штраф и лишение свободы на срок от 6 дней до 6 месяцев.

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#турция
#новости
#климат
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Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, которые отозвали рекламу в X
18 ноября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский бизнесмен Илон Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, заявившим о прекращении размещения рекламы на платформе X (ранее Twitter, заблокирована на территории России).
Компании решили отозвать рекламу с платформы из-за высказываний миллиардера, которые посчитали антисемитскими, пишет РИА Новости. 

Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью из-за критики Маска еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.

Также Маск сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы.

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#политика
#израиль
#палестина
#хамас
#илон маск
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Умер почетный глава буддисткой организации «Сока Гаккай» Икэда
18 ноября 2023, 11:07

Фото: istock/SergeyPankratov

Умер 95-летний почетный глава светской буддистской организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда.
Телеканал NHK. Сообщает, что Дайсаку Икэда посетил 54 страны, общался с лидерами СССР Михаилом Горбачевым и Китая. За свою деятельность был награжден премией мира ООН.

«Сока Гаккай» была создана в 1930 году. В Японии является влиятельной структурой в политике, а также в культурной, образовательной и миссионерской деятельности. Организация создала свой университет, который стал одним из первых в Японии высшим учебным заведением. Данный университет установил обмен студентами с Московским университетом им. М.В. Ломоносова ещё во времена СССР. 

Икэда попал в организацию в 19 лет, а уже в 32 года возглавил её и стал бессменным главой с 1960 по 1979 год, а после его назначили почетным президентом.

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#япония
#мир
#страны
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Московская область стала лидером по числу проголосовавших в системе ДЭГ
18 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto Pinkypills

Свыше 2,8 млн россиян поучаствовали в тестировании федеральной платформы ДЭГ.
Более 2,8 млн граждан России приняли участие в тестировании федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом говорят данные на портале наблюдения за ДЭГ. 

Наибольшее количество проголосовавших было в Московской области (345 100 человек), после нее идет Ростовская (179 345 человек), Свердловская (172 624 человек) области и Санкт-Петербург (158 044 человек). 

Электронное голосование проводилось с 15 по 17 ноября. Уточняется, что заявления на участие в тестировании ДЭГ подали 3 690 156 человек, было выдано 2 810 573 бюллетеней, из них приняли 2 797 737.

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#подмосковье
#голосование
#данные
#ДЭГ
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Выдающийся физик Юрий Драгунов отмечает день рождения
18 ноября 2023, 06:30

Фото: администрация г. о. Подольск

18 ноября празднует день рождения выдающийся учёный мирового уровня, почётный гражданин Московской области Юрий Драгунов. Он разрабатывает и внедряет в практику реакторостроения расчётно-теоретическех, экспериментальные и конструкторские решения, обеспечивающие безопасность эксплуатации атомных электростанций нового поколения и установок с жидкометаллическим теплоносителем.
Драгунов родился 1942 году в деревне Ново-Соловьёво Можайского района Московской области. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «физик» в 1966-м. 
 
Более 54 лет проработал в Московской области. В разные годы возглавлял 
открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», ОКБ «Гидропресс», другие предприятия и организации.
 
Драгунов – профессор, доктор технических наук, автор более 300 научных трудов и 55 изобретений. Член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
 
Учёный награждён орденом Почёта и медалями, Почётной грамотой президента России. Заслуженный конструктор Российской Федерации, почётный гражданин города Подольска. 
 
В сентябре 2005 года постановлением губернатора Юрию Драгунову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области». 

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#губернатор
#почётный гражданин мо
#подольск
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Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира
Walt Disney и Apple отказались от рекламы в X из-за слов Илона Маска о евреях
18 ноября 2023, 05:12

Фото: iStock/domoskanonos

Корпорация Walt Disney приостанавливает размещение рекламы в cоциальной сети X (бывший Twitter) на фоне высказываний предпринимателя Илона Маска о евреях. Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
По данным журналистов, компании Walt Disney и Apple (которая, как сообщают американские СМИ, тоже приостановила всю рекламу в X), входят в число крупнейших рекламодателей соцсети.



Илон Маск ранее подвергся серьёзной критике за публичную поддержку поста одного из пользователей социальной сети — тот написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» точно такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.

«Вы, на самом деле, говорите правду», — написал бизнесмен в своём комментарии.

По данным Bloomberg, к протесту Apple также присоединились медиакомпания Lionsgate и корпорация IBM.

В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК). Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств.


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#илон маск
#социальная сеть
#реклама
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МЧС России: Ещё 216 эвакуированных из Газы россиян отправлены в Каир
18 ноября 2023, 04:46

Фото: Официальный сайт МЧС РФ

Более двухсот граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, двумя последовательно организованными колоннами отправились в Каир, сообщает пресс-служба МЧС России.
В составе первой колонны было 170 человек, а второй — ещё 46. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа.  

Все эти люди пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» накануне — 17 ноября. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, в оперативном штабе ведомства «им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом».



Всего, по данным МЧС, эвакуированы более 500 человек, из них 288 уже прибыли в Россию. В пунктах временного размещения в Московской области сейчас находится 97 человек из числа этих лиц, в том числе 39 несовершеннолетних детей.

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Около 50 эвакуированных из Газы россиян временно разместили в Подмосковье
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#россия
#египет
#сектор газа
#эвакуация
#россияне
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