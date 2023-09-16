В Крыму продадут квартиру Зеленских и других олигархов

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В Крыму продали национализированные активы украинских олигархов. Всего было продано восемь конфискованных квартир.
По информации главы крымского парламента, Владимира Константинова, в ближайшем будущем планируется выставить на продажу около 100 имущественных объектов. В этот перечень входят как жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, так и объекты санаторно-курортного, торгового и коммерческого назначения. Общая сумма заключённых договоров купли-продажи на настоящий момент составляет более 815 миллионов рублей.
Он подчеркнул, что эти сделки направлены на увеличение доходов крымской республиканской казны на более чем 800 миллионов рублей.
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«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 миллионов рублей», — написал Владимир Константинов в своём телеграм-канале.
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Екатерина Шмакова