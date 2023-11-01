В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ

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Запасы крымских водохранилищ снижаются из-за засушливой погоды. Об этом сообщают гидрологи крымского гидрометцентра, приводящие данные на начало ноября.
Отмечается, что в октябре в Крыму выпало недостаточное количество осадков для наполнения водоёмов. Это привело к сокращению запасов воды, которые составили 135 млн кубометров, что на 13 млн меньше показателей сентября.
Согласно данным метеостанции Ай-Петри, недобор осадков составил 47%. В районе деятельности станции Ангарский Перевал недостаток оценивался в 60%.
Гибрологи оценивают сложившуюся ситуацию как неблагоприятную, посокльку большое количество водохранилищ и рек Крыма сильно обмелели.
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Согласно данным метеостанции Ай-Петри, недобор осадков составил 47%. В районе деятельности станции Ангарский Перевал недостаток оценивался в 60%.
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Анастасия Чинкова