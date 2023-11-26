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В Крыму суд прекратил дело против мобилизованного из-за его смерти

26 ноября 2023, 02:17
Фото: iStock/Michał_Chodyra

Фото: iStock/Michał_Chodyra

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 337 УК РФ в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Об этом сообщается в постановлении суда, на которое ссылается РБК.
Согласно документу, 17 января Акуренко «без уважительной причины» не пришел в воинскую часть. Через два месяца его задержали. Дело против него поступило в суд 8 августа, а уже через три дня, 11 августа, подсудимый умер.

Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни. В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, но государственный обвинитель его поддержал.


Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.

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#суд
#смерть
#мобилизация
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Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз» с военным спутником
С космодрома Плесецк запущена ракета «с космическим аппаратом в интересах МО РФ»
26 ноября 2023, 02:35

Фото: istockphoto/Vladimir_Zapletin

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк «с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ». Об этом сообщили в военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23:58 с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

Предыдущий запуск такой же ракеты-носителя с космодрома «Плесецк» в военных целях осуществлялся 27 октября. Тогда на орбиту также был выведен военный спутник.

А за день до того, 26 октября 2023 года, президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, заявил о необходимости в кратчайшие сроки значительно увеличить состав российской орбитальной группировки. Глава государства также намерен в ближайшее время встретиться с молодыми российскими учеными. Темой разговора будет развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

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#ракета
#спутник
#минобороны рф
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Le Figaro: Арабский язык стал вторым по популярности во Франции
26 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/Albert_Karimov

Арабский язык стал уже вторым по популярности во Франции, уступая только государственному — французскому, который по конституции Пятой республики является единственным официальным с 1992 года. Об этом в интервью изданию Le Figaro рассказал Ксавье Норт, бывший генеральный делегат по французскому языку и языкам Франции.
По его словам, сложившийся монолингвизм не препятствует «сильно меняющемуся языковому ландшафту, характеризующемуся своим необычайным разнообразием». 

На данный момент разные диалекты арабского объединяют больше носителей, чем все остальные региональные языки вместе взятые. По числу носителей арабский язык опережает креольский и берберский, эльзасский, окситанский, бретонский, ойльский, франкский, корсиканский и баскский языки.

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#язык
#франция
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День Иоанна Златоуста 2023: приметы и обычаи
26 ноября 2023, 00:05

worldwidephotoweb

Православные христиане ежегодно чтят память Иоанна Златоуста. 26 ноября приурочено к важному церковному торжеству, посвященному покровителю. Редакция «Радио 1» расскажет, какие приметы стоит соблюдать в этот день, и чего делать категорически нельзя.

День Иоанна Златоуста 2023: история


Согласно церковным преданиям, Иоанн Златоуст появился на свет в 347 году. В 18 лет он отправился в Афины, где стал изучать Священное Писание. Вернувшись в Антиохию, Иоанн принял крещение. Вскоре мать христианина умерла, что стало для него большой потерей. После трагедии он ушел в монахи и четыре года провел в уединении.

Иоанна стали называть Златоустом после того, как он стал церковным старостой. Он был образован, талантлив, и сильно преуспевал в благих делах.

Однажды Иоанн уличил семью императора в жадности. В те времена подобные изречения были страшным преступлением и жестоко наказывались. Разгневанный император отправил священника в ссылку, по пути в которую Иоанн скончался.


Церковь в селе Карпово освятили после восстановления
Церковь в селе Карпово освятили после восстановления

О чем молятся Иоанну Златоусту


Молитва Иоанну Златоусту помогает защититься от бед, злых языков, бедности и недобрых намерений. Христиане считают Иоанна Златоуста покровителем тех, чья работа связана с общением с другими людьми. Святого просят также о мудрости, терпении и помощи в учебе.

День Иоанна Златоуста 2023: традиции


 

В православных храмах с самого утра проводятся службы. Верующие идут в церкви просить о здоровье близких и помощи. После службы принято приготовить что-то из муки. В старину в этот день лепили вареники или пельмени.

Согласно православным канонам, в День Иоанна Златоуста нельзя ссориться и сквернословить.
 
Считается, что в этот день святые видят все плохие поступки, поэтому даже тайные помыслы могут стать больших грехом.
 
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#праздник
#крещение
#традиции
#память
#церковь
#православие
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Меликов: В Дагестан прибыли первые 50 беженцев из Палестины
25 ноября 2023, 23:50

Фото: iStock/vichinterlang

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек уже едут в пункт временного размещения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«Россия всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров. И сейчас мы будем помогать представителям палестинского народа адаптироваться к новым условиям», — написал Меликов.

Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники. 



Местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа. Многие уже изъявили желание усыновить палестинских детей. Об этом рассказали ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Дагестана.

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#дагестан
#палестина
#беженцы
#эвакуация
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам
25 ноября 2023, 18:21

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Андрей Иванов вручил медали «Материнская слава» многодетным мамам Одинцовского округа.
Праздник прошёл в окружной администрации в преддверии Дня матери, который отмечают каждое последнее воскресенье ноября.
 
«Сегодня мы чествуем настоящих героинь, многодетных матерей. Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остаётся на посту 24 часа 7 дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания»,- сказал на встрече с многодетными матерями  Андрей Иванов
Медаль «Материнская слава» в муниципалитете учредили в 2000 году. Ей награждают мам, которые воспитывают троих и более детей. В этом году награды получили 25 жительниц Одинцовского округа.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России. В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#день матери
#мать
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Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
25 ноября 2023, 18:10

Фото: iStock/dragana991

Умерла 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева.
Об этом сообщили в пресс-службе театра. Наталия Дмитриева скончалась после продолжительной болезни.

Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак сообщил  РЕН ТВ, что похороны актрисы состоятся 29 ноября. Панихида пройдёт утром в театре на малой сцене.

«Талантливая, красивая неимоверно, остроумная, жизнелюбивая. Диагноз не сломал её, она играла в «Трёх сестрах» до недавнего времени. Она очень мужественный человек, добрая. Мы скорбим о ней», – заявил Семен Спивак.
Наталия Дмитриева известна по работам в следующих сериалах и фильмах: «Бумбараш», «Уходя уходи», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Всего за свою карьеру она сыграла в 40 киноработах. 

Наталия Дмитриева сыграла много ролей в Молодежном театре на Фонтанке, куда перешла в 1980 году. Она была задействована в спектаклях «Трехгрошовая опера», «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Жаворонок».

В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию «Золотой софит» за роль Тети в «Фантазиях Фарятьева». 

Дмитриева занималась педагогической деятельностью, а также сочиняла стихи и пьесы. Одну из них -«Девочка на шаре»- поставили в Театре Армена Джигарханяна в Москве. 

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#театр
#кино
#актриса
#новости
#культура
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Хинштейн раскритиковал мэра Пензы из-за призывов не создавать некрополи в школах
25 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подверг критике призыв мэра Пензы Александра Басенко подождать с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах.
Об этом Хинштейн написал в своём тг-канале. По мнению Хинштейна, позиция пензенского мэра недопустима и некорректна. Он надеется, мэра Пензы поправит губернатор. По словам депутата, увековечивание памяти героев- одна из важнейший государственных задач.

Ранее глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.

Басенко сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.

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#депутат
#сво
#школа
#школьники
#новости
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Глава Химок Волошин открыл новый ледовый сезон
25 ноября 2023, 17:40

Фото: администрация г.о. Химки

В Химках открыли первый в этом ледовом сезоне каток. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В субботу прошло торжественное открытие Театрального катка в Центральном сквере. Отмечается, что это самая большая ледовая площадка в округе. 

Глава Химок Дмитрий Волошин поприветствовал горожан и поздравил их с началом нового ледового сезона. 

«Я рад объявить пятый юбилейный сезон Театрального катка открытым! В прошлом году он стал самым популярным во всём Подмосковье. (...) Желаю всем хорошего отдыха и отличного настроения! Пусть новый ледовый сезон подарит массу ярких эмоций и прекрасных воспоминаний!», – пожелал Волошин жителям Химок. 

Вход на каток бесплатный для всех желающих. Гости могут арендовать коньки: для взрослых стоимость составляет 350 рублей, а для детей – 300 рублей. Также можно воспользоваться услугами инструктора для обучения детей и взрослых.

Каток будет открыт с понедельника по четверг с 10:00 до 21:30, а также с пятницы по воскресенье с 10:00 до 23:30. Продолжительность одного сеанса составляет 1,5 часа. 

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#химки
#подмосковье
#каток
#дмитрий волошин
#доброе
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В Москве попрощались с военкором Борисом Максудовым
25 ноября 2023, 17:21

Фото: istock / SergeyPankratov

В Москве попрощались с корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым.
Журналист погиб во время атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев сказал на церемонии прощания, что это третья потеря. Журналист Игорь Корнелюк и звукорежиссёр Антон Волошин погибли в Луганщине, а Борис Максудов-в Запорожье. 

«Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду»,- сказал на церемонии прощания генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
По словам Добродеева, Максудова и других погибших в Донбассе российских корреспондентов украинские военные выцеливали, чтобы убить за правду. 

«Их стремились убит именно за ту правду, которую они несли. Человек, который хладнокровно распоряжался судьбами людей, видя, что они безоружны. Мы их обязательно найдем всех», - такое обещание дал генеральный директор ВГТРК на церемонии прощания. 
У Бориса Максудова осталась 10-летняя дочь. Гендиректор ВГТРК пообещал оказать семье журналиста помощь. 

Церемония прощания с Борисом Максудовым проходила в Шаболовском телецентре в столице. В последний путь военкора пришли проводить родные, друзья и коллеги. 

Гроб Максудова был украшен красными розами. Рядом установили портрет журналиста и подставку с его государственными наградами. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.

Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов. 

23 ноября Борис Максудов умер  от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет. 

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#москва
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