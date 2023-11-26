В Крыму суд прекратил дело против мобилизованного из-за его смерти

Фото: iStock/Michał_Chodyra
Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 337 УК РФ в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Об этом сообщается в постановлении суда, на которое ссылается РБК.
Согласно документу, 17 января Акуренко «без уважительной причины» не пришел в воинскую часть. Через два месяца его задержали. Дело против него поступило в суд 8 августа, а уже через три дня, 11 августа, подсудимый умер.
Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни. В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, но государственный обвинитель его поддержал.
Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.
Читайте также:
В Бурятии осудили мобилизованного, инсценировавшего свою смерть
В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить
Мобилизованный москвич приехал в отпуск со службы и сбежал в Ереван
Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни. В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, но государственный обвинитель его поддержал.
Читайте также:
В Бурятии осудили мобилизованного, инсценировавшего свою смерть
В Тюмени мобилизованный напал с ножом на сослуживца, запретившего ему пить
Мобилизованный москвич приехал в отпуск со службы и сбежал в Ереван
Артем Путинцев